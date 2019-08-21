Son Dakika Haberleri: Uruguay Devlet Başkanı kansere yakalandığını açıkladı
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Uruguay Devlet Başkanı kansere yakalandığını açıkladı

1 saat önce

Uruguay Devlet Başkanı Tabare Vazquez, doktorların sağ akciğerinde pulmoner nodül tespit ettiğini ve muhtemelen kanser olduğunu belirtti.

Uruguay Devlet Başkanı kansere yakalandığını açıkladı, System.String[]
Uruguay Devlet Başkanı Tabare Vazquez, doktorların sağ akciğerinde pulmoner nodül tespit ettiğini ve muhtemelen kanser olduğunu belirtti.

Devlet Başkanı Vazquez, "Çekilen tomografide, kötü huylu olabilecek çok net özellikleri olan bir sağ pulmoner nodül bulundu." dedi.
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Uruguay, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:30 
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