Son Dakika Haberleri: Uruguay Devlet Başkanı Vazquez'in kanser olduğu anlaşıldı
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Uruguay Devlet Başkanı Vazquez'in kanser olduğu anlaşıldı

1 saat önce

Güney Amerika ülkesi Uruguay'da Devlet Başkanı Tabare Vazquez'in akciğer kanserine yakalandığı bildirildi.

Uruguay Devlet Başkanı Vazquez'in kanser olduğu anlaşıldı, System.String[]

Güney Amerika ülkesi Uruguay'da Devlet Başkanı Tabare Vazquez'in akciğer kanserine yakalandığı bildirildi.

Devlet Başkanlığının açıklamasına göre, yapılan biyopside Vazquez'in sol akciğerinde bulunan tümörün kötü huylu olduğu anlaşıldı.

Açıklamada, Vazquez'in sağlık durumunun iyi olduğu, tedavinin ayrıntılarına yapılacak testlerin ardından karar verileceği kaydedildi.

Vazquez, 2 gün önce doktorların sağ akciğerinde bir nodül tespit ettiğini ve muhtemelen kanser olduğunu açıklamıştı. Kendisi de meslek olarak onkoloji alanında uzman bir doktor olan Vazquez, "Çekilen tomografide, kötü huylu olabilecek çok net özellikleri olan bir sağ pulmoner nodül bulundu." ifadesini kullanmıştı.

Ebeveynlerini ve kız kardeşini kanserden kaybettikten sonra doktorluk mesleğini seçtiğini ifade eden Vazquez, 2005-2010 yıllarındaki ilk başkanlık döneminde dünyadaki en sıkı sigara karşıtı yasal düzenlemelerden bazılarına öncülük etmişti.

Vazquez'in eşi 3 hafta önce geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti.

Devlet Başkanı Vazquez'in ikinci görev dönemi Mart 2020'de sona erecek.

Güney Amerika, Uruguay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:00 Kaynak: AA
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