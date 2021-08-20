Uruguay Dışişleri Bakanı Bustillo, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo'nun 21-24 Ağustos tarihleri arasında Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Uruguay'dan Dışişleri Bakanı düzeyinde ülkemize gerçekleştirilecek bu ilk ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Uruguay ile ikili ilişkilerimizin tüm yönleriyle ele alınması ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.