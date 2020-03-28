Uruguay Futbol Federasyonundan sert corona virüs kararları

AUF'un internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yürütme kurulu, bütün faaliyetlerin durdurulmasına neden olan mevcut sağlık krizi kapsamında, kurumun gelecekteki işleyişini korumak amacıyla bir dizi sert kararlar almak zorunda kalmıştır." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, bütün idari birimler, tahsilat, hakemlik, spor kompleksi personelleri, spor yönetimi, teknik ekip ve bu hukuki bağlamda yer alan diğer hizmetlerde çalışanların iş sözleşmelerinin askıya alındığı duyuruldu.



Uruguay basınında yer alan haberlerde, AUF'un 400 çalışanının olduğu ve alınan bu önlemlerle aylık 600 bin dolar tasarruf yapacağı aktarıldı.