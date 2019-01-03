Son Dakika Haberleri: Urumçi'den Avrupa'ya sefer sayısı 2018'de bini aştı

Urumçi'den Avrupa'ya sefer sayısı 2018'de bini aştı

1 saat önce

China Railway Express'in (Çin-Avrupa tren seferleri) Urumçi'deki merkezinden Avrupa'ya giden yük treni seferleri geçen yıl 1002'ye ulaşarak, bir önceki yıla göre yüzde 41,2 arttı.

Urumçi'den Avrupa'ya sefer sayısı 2018'de bini aştı, System.String[]

Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi'de yer alan China Railway Express Merkezi'nden üç yük tren seferinin 31 Aralık 2018'de Avrupa'ya doğru yola çıkmasıyla birlikte, 2018 yılında merkezden Avrupa'ya gönderilen yük treni seferleri 1002'yi buldu ve bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 41,2 yükseldi.

China Railway Express Urumçi Merkezi, Çin'in iç kesimindeki işletmelerin endüstriyel transferlerine yardımcı olma ve Xinjiang'da açık bir ekonomi geliştirme konusunda önemli bir ulaşım ve taşımacılık platformu sağlıyor.

Merkez ile ülkedeki 82 işletme arasında işbirliği ilişkileri bulunuyor. Söz konusu seferlerle Guangdong, Zhejiang, Sichuan, Shandong, Beijing, Shanghai ve Chongqing gibi bölgelerden ürünler Avrupa'ya taşınıyor. Merkezden geçen ürünler, 20 değişik hat üzerinden Avrasya'daki 19 ülke ve bölgedeki 26 kente ulaşıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:28 Kaynak: Bültenler

Uygur, Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, Güncel
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