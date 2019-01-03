Urumçi'den Avrupa'ya sefer sayısı 2018'de bini aştı

Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi'de yer alan China Railway Express Merkezi'nden üç yük tren seferinin 31 Aralık 2018'de Avrupa'ya doğru yola çıkmasıyla birlikte, 2018 yılında merkezden Avrupa'ya gönderilen yük treni seferleri 1002'yi buldu ve bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 41,2 yükseldi.

China Railway Express Urumçi Merkezi, Çin'in iç kesimindeki işletmelerin endüstriyel transferlerine yardımcı olma ve Xinjiang'da açık bir ekonomi geliştirme konusunda önemli bir ulaşım ve taşımacılık platformu sağlıyor.

Merkez ile ülkedeki 82 işletme arasında işbirliği ilişkileri bulunuyor. Söz konusu seferlerle Guangdong, Zhejiang, Sichuan, Shandong, Beijing, Shanghai ve Chongqing gibi bölgelerden ürünler Avrupa'ya taşınıyor. Merkezden geçen ürünler, 20 değişik hat üzerinden Avrasya'daki 19 ülke ve bölgedeki 26 kente ulaşıyor.