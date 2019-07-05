Son Dakika Haberleri: Urumçi Katliamı'nın 10'uncu yılında 2 bin 500 kişi Çin Konsolosluğu önünde eylem yaptı
Son Dakika Genel Haber

Urumçi Katliamı'nın 10'uncu yılında 2 bin 500 kişi Çin Konsolosluğu önünde eylem yaptı

35 dakika önce

Urumçi Katliamı'nın 10'uncu yılında 2 bin 500 kişi Çin Konsolosluğu önünde eylem yaptıİSTANBUL - Urumçi Katliamının 10'uncu yılında yaklaşık 2 bin 500 Doğu Türkistanlı, Çin konsolosluğu önünde eylem yaptı.

Urumçi Katliamı'nın 10'uncu yılında 2 bin 500 kişi Çin Konsolosluğu önünde eylem yaptı
İSTANBUL - Urumçi Katliamının 10'uncu yılında yaklaşık 2 bin 500 Doğu Türkistanlı, Çin konsolosluğu önünde eylem yaptı. Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği adına konuşma yapan Hidayet Oğuzhan'da, "Tüm dünya uluslarına, uluslararası kurum ve kuruluşlara sesleniyoruz. Doğu Türkistan'da yaşananları artık görün. Şayet bu durumu görmez ve gereğini yerine getirmezseniz yakın bir gelecekte Çin sizin başınıza da musallat olacak" dedi.
5 Temmuz Urumçi Katliamının 10'uncu yılında Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği, Çin konsolosluğu önünde eylem yaptı. Eylem sırasında polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 2 bin 500 kişilik bir gurup ellerinde Doğu Türkistan bayraklarıyla güvenlik önlemlerinden geçerek konsolosluk önüne geldi. Grup, basın açıklaması yaparak olaysız bir şekilde dağıldı.
Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği Adına konuşma yapan Hidayet Oğuzhan, "Şuan Doğu Türkistanda Çin tarafından son iki yıldır başlatılan kültürel ve etnik soykırım icraatları 40 milyonluk bir toplumun topyekün imha ve mankurtlaştırması esasında yürütülmektedir. Çinlileştirmeyi hızlandırmak için ana okuldan itibaren Çince eğitim, Çince yemek, Çince giyim kuşam ve Çin kültürüne özendirme etkinlikleri gibi birtakım adımlar çok keskin ve zorunlu bir şekilde yürütülmektedir. Türk-İslam dünyasının bir parçası olan Doğu Türkistanımızda şuan işgalci Çin 5 milyondan fazla kardeşlerimizi süresi belirsiz bir şekilde sözde terbiye kampı olarak adlandırılan Çin nazi kamplarında tutarak beyin yıkama ve sindirme siyasetiyle Çinlileştirmeye çalışmaktadır" diye konuştu.
"Çin sizin başınıza da musallat olacak"
"Çin sizin başınıza da musallat olacak" diyen Oğuzhan, "Bugün buradan siz değerli basın mensupları vasıtasıyla, demokrasi havarilerine, insan hakları savunucularına, tüm dünya uluslarına, uluslararası kurum ve kuruluşlara sesleniyoruz. Eğer iddia ettiğiniz gibi demokrasi ve insan hakları güçlüden değil haktan yana ise Doğu Türkistan'da yaşananları artık görün. Şayet bu durumu görmez ve gereğini yerine getirmezseniz yakın bir gelecekte Çin sizin başınıza da musallat olacak ve dünyaya büyük bir tehdit oluşturarak ortaya çıkacaktır. Emin olun, şayet gereken önlemler alınmaz ise yaşanmış, yaşanan ve muhtemel yaşanacaklardan sizler de en az zalim Çin iktidarları kadar payınıza düşeni alacaksınız" dedi.
Urumçi Katliamı'nın 10'uncu yılında 2 bin 500 kişi Çin Konsolosluğu önünde eylem yaptı
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:59 Kaynak: İHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu, "Yıllar sonra ilk defa göreceksiniz" deyip açıkladı Karadeniz semalarında hareketli saatler: Rus savaş uçakları alarma geçti Hayvan otlattığı sırada yerde bulduğu cisim elinde patlayan küçük çocuk, ağır yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 00:35:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Urumçi Katliamı'nın 10'uncu yılında 2 bin 500 kişi Çin Konsolosluğu önünde eylem yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]