Urumçi olayları protesto edildi - STOCKHOLM - Son Dakika

Urumçi olayları protesto edildi - STOCKHOLM

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan Uygurlar, Urumçi olaylarının 11. yılı nedeniyle Çin'i protesto etti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan Uygurlar, Urumçi olaylarının 11. yılı nedeniyle Çin'i protesto etti.

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İsveç Uygur Maarif Derneği üyeleri, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de 5 Temmuz 2009'da gerçekleşen olayların 11. yılı nedeniyle şiddetli yağışa rağmen Çin Büyükelçiliği önünde toplandı.

Gösteriye katılanlar Çin yönetimini aleyhine pankartlar açtı.

İsveç Uygur Maarif Derneği Başkanı Adem Galip, Çin devletinin 11 yıl önce yaptığı zulmü kınadığını söyledi.

Urumçi'de yaşananları "katliam" olarak nitelendiren Galip, "5 Temmuz 2009'da ata yurdumuz Doğu Türkistan'ın başkenti Urumçi'de meydana gelen, binlerce kardeşimizin şehit edildiği, yaralandığı ve yine yüz binlerce insanımızın tutuklandığı Urumçi katliamının 11. yılında acımızı ve öfkemizi haykırıyoruz. Sanılmasın ki yalnız ve biçareyiz. Mücadelemiz amacımıza ulaşana kadar devam edecek." diye konuştu.

Guangdong eyaletindeki bir oyuncak fabrikasında meydana gelen olaylarda iki Uygur Türkü'nün öldürüldüğünü hatırlatan Galip, bu cinayeti protesto edenlerin üzerine Çin güvenlik güçleri tarafından ateş açıldığını söyledi.

Galip, "O dönem Çin medyasına göre çıkan çatışmalarda 197 kişi hayatını kaybetmiş, 1680 kişi yaralanmış, 1434 kişi tutuklanmıştır. Edindiğimiz bilgilere göre ise ölü sayısı 1000'in üzerinde, kimileri de 3 bin rakamını telaffuz ediyor. Bu korkunç bilançoyu dünyanın değişik yerlerinde yaptığımız eylemlerle hatırlatmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Stockholm, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 18:42 Kaynak: AA

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