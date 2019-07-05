Son Dakika Haberleri: Urumçi olaylarının 10. yıl dönümü
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Urumçi olaylarının 10. yıl dönümü

36 dakika önce

Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği üyeleri, Urumçi olaylarının 10. yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Urumçi olaylarının 10. yıl dönümü, System.String[]
Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği üyeleri, Urumçi olaylarının 10. yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı.
Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması yapan Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Başkanı Hidayet Oğuzhan, şunları kaydetti:
"Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yönelik önceki dönemlerden beri devam eden soykırım, din ve inanç özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar, doğum yasakları, Çinli yerleşim göç politikası, dil ve kültürel asimilasyonla Çinlileştirme politikaları yeterli sayılmadığı, bu işin önemine nazaran Doğu Türkistan'daki asimilasyon ve Çinlileştirme politikasının hız kazandırılması için Doğu Türkistan'a özel yetkilerle donatılmış yeni genel vali ve genel sekreter tayin edilmiştir. Şu an Doğu Türkistan'da Çin tarafından son iki yıldır başlatılan kültürel ve etnik soykırım icraatları 40 milyonluk bir toplumun topyekün imha ve mankurtlaştırması esasında yürütülmektedir."
Basın açıklamasından ardından Kuran'ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından grup dağıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:03 Kaynak: AA
Sivil Toplum Kuruluşları Birliği, Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Güncel
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