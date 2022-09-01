Xinjiang'ın Demiryolu ile Taşınan Yük Hacmi Ocak-Ağustos Döneminde Artış Gösterdi - Son Dakika
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Xinjiang'ın Demiryolu ile Taşınan Yük Hacmi Ocak-Ağustos Döneminde Artış Gösterdi

01.09.2022 22:32
Xinjiang'ın Demiryolu ile Taşınan Yük Hacmi Ocak-Ağustos Döneminde Artış Gösterdi

URUMQİ, 1 Eylül (Xinhua) -- Ana kömür taşımacılığı rotasının genişletilmesi ve tren kullanımında verimin artırılmasından faydalanan Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'deki demiryolu taşımacılığı yük hacmi belirgin şekilde yükseldi.

URUMQİ, 1 Eylül (Xinhua) -- Ana kömür taşımacılığı rotasının genişletilmesi ve tren kullanımında verimin artırılmasından faydalanan Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'deki demiryolu taşımacılığı yük hacmi belirgin şekilde yükseldi. Çin Demiryolları'nın Urumqi bürosundan Perşembe günü yapılan açıklamada, bu yılın ilk sekiz ayında Xinjiang'da demiryoluyla taşınan malların miktarının geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 11,8 artarak toplamda 135 milyon tona ulaştığı belirtildi. Xinjiang demiryollarında bu yıl şimdiye kadar geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 31,1'lik artışla 78,1 milyon ton kömür işlem gördü. Bu kömürün 32,3 milyon tonu Xinjiang dışına taşınırken, bu miktar geçen senenin ilk sekiz ayına göre yüzde 43,2 arttı. Xinjiang'ın Alashankou ve Horgos limanlarından yılın ilk sekiz ayında geçen Çin-Avrupa yük trenlerinin sayısı da 8.701'e ulaştı.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Uygur, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xinjiang'ın Demiryolu ile Taşınan Yük Hacmi Ocak-Ağustos Döneminde Artış Gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Xinjiang'ın Demiryolu ile Taşınan Yük Hacmi Ocak-Ağustos Döneminde Artış Gösterdi - Son Dakika
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