Çin'in Xinjiang Bölgesinde Düzenlenen 7. Çin-Avrasya Fuarı'ndan Kareler

URUMQİ, 21 Eylül (Xinhua) -- 7. Çin- Avrasya Fuarı Pazartesi günü Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de kapılarını ziyaretçilere açtı. Dört günlük fuar hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak düzenleniyor. 40.000 metrekarelik sergi alanına sahip olan fuarda yatırım işbirliği ve mal ticareti gibi temalara sahip üç bölge oluşturuldu.

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de düzenlenen 7. Çin-Avrasya Fuarı'nda endoskopik ameliyat robotu hakkında bilgi alan bir ziyaretçi, 20 Eylül 2022. (Fotoğraf: Ding Lei/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de düzenlenen 7. Çin-Avrasya Fuarı'nda bir robotu inceleyen ziyaretçiler, 20 Eylül 2022. (Fotoğraf: Hao Jianwei/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de düzenlenen 7. Çin-Avrasya Fuarı'nda rüzgar enerjisi ekipmanı hakkında bilgi alan ziyaretçiler, 20 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhao Ge/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de düzenlenen 7. Çin-Avrasya Fuarı'nda Çin'in önde gelen tren üreticisi Çin Demiryolu Araçları Limited Şirketi'nin (CRRC) standın da fotoğraf çeken bir ziyaretçi, 20 Eylül 2022. (Fotoğraf: Ding Lei/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de düzenlenen 7. Çin-Avrasya Fuarı'nda Kazakistan'ın standında ki ürünleri inceleyen bir ziyaretçi, 20 Eylül 2022. (Fotoğraf: Hao Jianwei/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de düzenlenen 7. Çin-Avrasya Fuarı'nda China Unicom'un standın da çevrimiçi seyahat hizmet platformu hakkında bilgi alan bir ziyaretçi, 20 Eylül 2022. (Fotoğraf: Ding Lei/Xinhua)