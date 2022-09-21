Çin-Avrasya Fuarı'nda İmzalanan Anlaşmaların Değeri 960 Milyar Yuanı Buldu - Son Dakika
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Çin-Avrasya Fuarı'nda İmzalanan Anlaşmaların Değeri 960 Milyar Yuanı Buldu

21.09.2022 12:02
Çin-Avrasya Fuarı'nda İmzalanan Anlaşmaların Değeri 960 Milyar Yuanı Buldu

URUMQİ, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de 19-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen yedinci Çin-Avrasya Fuarı'nın organizatörlerinin Salı günü yaptıkları açıklamaya göre, etkinlikte imzalanan anlaşmaların toplam değeri şimdiden...

URUMQİ, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de 19-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen yedinci Çin- Avrasya Fuarı'nın organizatörlerinin Salı günü yaptıkları açıklamaya göre, etkinlikte imzalanan anlaşmaların toplam değeri şimdiden rekor seviyeye ulaştı. Fuarda şimdiye kadar 960 milyar yuan (yaklaşık 138,19 milyar ABD doları) değerinde anlaşmalar imzalandı. Bu, 2018'de düzenlenen son fuarda erişilen seviyenin üç katından fazla. Anlaşmalar çoğunlukla enerji ve elektrik, petrol ve kimyasallar, kömür, altyapı, giyim ve tekstil, kültür ve turizm, ticaret, lojistik ve gayrimenkul alanlarında yapıldı. İkincil sektör, tüm anlaşmaların yüzde 83,61'ini oluşturarak toplam 809,25 milyar yuana ulaştı. Birincil sektör anlaşmaların yüzde 2,53'ünü, üçüncül sektör ise yüzde 13,86'sını oluşturdu. Hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak düzenlenen fuar, iyi pazar beklentisi ve önemli yatırım talebi olan, yüksek teknolojili projelere odaklanıyor. Fuar ayrıca özel yatırım ve ticari tanıtım faaliyetleri düzenleyerek aktif olarak üst düzey bir iş platformu inşa ediyor 40.000 metrekarelik bir sergi alanını kapsayan fuar, yatırım işbirliği ve emtia ticareti gibi temaları içeren üç bölgede düzenlendi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Uygur, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin-Avrasya Fuarı'nda İmzalanan Anlaşmaların Değeri 960 Milyar Yuanı Buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin-Avrasya Fuarı'nda İmzalanan Anlaşmaların Değeri 960 Milyar Yuanı Buldu - Son Dakika
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