Çinli Yetkili: Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Önemli Kazançlar Sağlıyor - Son Dakika
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Çinli Yetkili: Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Önemli Kazançlar Sağlıyor

21.09.2022 13:32
Çinli Yetkili: Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Önemli Kazançlar Sağlıyor

URUMQİ, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Wang Shouwen Salı günü, Çin ile diğer 14 Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) üyesi ülke arasındaki ticaretin bu yılın ilk sekiz ayında 8,32 trilyon yuana (yaklaşık 1,20 trilyon ABD doları) ulaştığını ve Çin'in toplam dış...

URUMQİ, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Wang Shouwen Salı günü, Çin ile diğer 14 Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) üyesi ülke arasındaki ticaretin bu yılın ilk sekiz ayında 8,32 trilyon yuana (yaklaşık 1,20 trilyon ABD doları) ulaştığını ve Çin'in toplam dış ticaretinin yüzde 30,5'ini oluşturduğunu bildirdi. Aynı zamanda Çin Ticaret Bakanlığı'nın uluslararası ticaret temsilcisi olan Wang, bu açıklamaları Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de devam eden 7. Çin- Avrasya Fuarı kapsamındaki bir forumda yaptı. Wang, RCEP'in bu yıl 1 Ocak'ta yürürlüğe girmesinden bu yana şirketlere; tarife imtiyazları, ticari kolaylıklar ve diğer politikalar aracılığıyla artan oranda önemli kazançlar sağlandığını söyledi. Wang, dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması tarafından yönlendirilen Doğu Asya'da ticaret ve yatırımı serbestleştirme ve kolaylaştırma seviyesinin belirgin şekilde arttığını ve bölgenin iş ortamının ekonomik toparlanmaya duyulan güvenle sürekli iyileşme kaydettiğini belirtti.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli Yetkili: Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Önemli Kazançlar Sağlıyor - Son Dakika

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