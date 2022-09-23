Çin-Avrasya Fuarı Verimli İşbirlikleriyle Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Çin-Avrasya Fuarı Verimli İşbirlikleriyle Sona Erdi

23.09.2022 12:43
Çin-Avrasya Fuarı Verimli İşbirlikleriyle Sona Erdi

URUMQİ, 23 Eylül (Xinhua) -- Organizatörün verdiği bilgilere göre 7. Çin-Avrasya Fuarı Perşembe günü Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de verimli işbirlikleriyle sona erdi.

URUMQİ, 23 Eylül (Xinhua) -- Organizatörün verdiği bilgilere göre 7. Çin- Avrasya Fuarı Perşembe günü Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de verimli işbirlikleriyle sona erdi. Xinjiang bölgesel yönetiminin başkan yardımcısı Sun Hongmei, basın bilgilendirme toplantısında fuara çevrimdışı etkinliklerde yurtiçi ve yurtdışından 864 işletmenin, çevrimiçi olarak da 32 ülke ve bölgeden 3.597 şirketin katıldığını açıkladı. Fuarda, Çin ile diğer Avrasya ülkeleri halkları arasındaki alışverişleri geliştirmek üzere üç gösteri de dahil çeşitli yan etkinlikler düzenlendi. Sun, fuarın çevrimiçi platformunun bir yıl boyunca kayıtlı işletmelerin yatırım ve tanıtım faaliyetleri yürütmeleri için ücretsiz hizmet vermeye devam edeceğini söyledi.

YORUMLAR
500
Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde Domates Hasadı Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde Domates Hasadı Yangtze Nehri Ekonomik Kuşağı Boyunca 1 Milyon Hektarlık Alanda Ağaçlandırma Tamamlandı Yangtze Nehri Ekonomik Kuşağı Boyunca 1 Milyon Hektarlık Alanda Ağaçlandırma Tamamlandı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Uygur, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin-Avrasya Fuarı Verimli İşbirlikleriyle Sona Erdi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
17:57 Sevgilisinin annesini hamile bıraktı! Genç kız ikisini de hayatından sildi
17:52 TFF'den Yusuf Demir açıklaması! Galatasaraylı yıldız Türk statüsünde oynayabilecek mi?
17:10 ABD ile yaşanan F-16 gerilimine Türkiye'den sert yanıt: Kullanamayacağımız ürünü niye alalım?
17:06 Wanda ile ayrılan Icardi hakkında bomba sözleşme iddiası! Başarılı futbolcunun tek bir kuruşu kalmadı
17:04 Rusya'dan Ukrayna'ya 'referandum' gözdağı: Rus topraklarına yapılmış saldırı olarak kabul ederiz
17:01 Arkadaşlarının damada taktığı takıyı görmek isteyenler sandalyelerinden kalktı
16:55 Otobüsün kapısına kıyafeti sıkışan kadın feci şekilde canından oldu
16:53 Hızla gelen otomobilin çarptığı üniversiteli genç kızların havada savrulduğu anlar kameraya yansıdı
16:38 Zafer Partisi üyelerinden İBB Başkanı İmamoğlu'na hediye! Çantanın üzerindeki yazı dikkat çekti
16:27 Ali Koç, Avrupa'nın takip ettiği dev toplantıdan sonra yabancı hakem bombasını patlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 18:16:21. #1.11#
SON DAKİKA: Çin-Avrasya Fuarı Verimli İşbirlikleriyle Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement