Xinjiang, Sosyal Kalkınma ve Halkın Geçim Koşullarına İlişkin Atılım Yapıyor - Son Dakika
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Xinjiang, Sosyal Kalkınma ve Halkın Geçim Koşullarına İlişkin Atılım Yapıyor

28.08.2022 15:21
Xinjiang, Sosyal Kalkınma ve Halkın Geçim Koşullarına İlişkin Atılım Yapıyor

URUMQİ, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi'nin Xinjiang Uygur Özerk Bölge Komitesi Sekreteri Ma Xingrui'nin Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamaya göre, ülkenin kuzeybatısında bulunan bölge son on yıldır sosyal kalkınma ve halkın geçim koşulları açısından...

URUMQİ, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi'nin Xinjiang Uygur Özerk Bölge Komitesi Sekreteri Ma Xingrui'nin Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamaya göre, ülkenin kuzeybatısında bulunan bölge son on yıldır sosyal kalkınma ve halkın geçim koşulları açısından sürekli ilerleme kaydediyor. Ma, Xinjiang'ın GSYİH'sının 2021 yılında, 2012'deki rakamı ikiye katlayarak yaklaşık 1,6 trilyon yuana (yaklaşık 232,8 milyar ABD doları) ulaştığını belirtti. Xinjiang'ın son on yıldaki mali harcamalarının yüzde 70'inden fazlası, insanların geçim kaynaklarının iyileştirilmesine gitti. Xinjiang'ın geniş kırsal alanlarında üç yıl okul öncesi eğitim ve dokuz yıl zorunlu eğitim ile bölgenin güneyindeki dört kentte 15 yıl eğitim hizmeti ücretsiz veriliyor. Xinjiang, ÇKP'nin etnik politikalarını tam olarak uygulayarak, son on yılda tüm etnik gruplardan insanlar arasında kapsamlı değişim ve entegrasyonu destekledi. Xinjiang Bölgesel Yönetimi Başkanı Erkin Tuniyaz basın toplantısında yaptığı açıklamada, Xinjiang'ın İpek Yolu Ekonomik Kuşağı'nın temel alanını geliştirmeye devam ettiğini ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nde yer alan ülkelerle ekonomik ve ticari alışverişi güçlendirdiğini söyledi. Ekin Tuniyaz'a göre, Xinjiang 25 ülke ve uluslararası örgütlerle 21 işbirliği anlaşması imzaladı, ayrıca 176 ülke ve bölgeyle ekonomik ve ticari ilişkiler kurdu.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Uygur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xinjiang, Sosyal Kalkınma ve Halkın Geçim Koşullarına İlişkin Atılım Yapıyor - Son Dakika

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