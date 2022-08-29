Asya ve Afrika Ülkelerinden Temsilciler Xinjiang'ı Ziyaret Etti

URUMQİ, 29 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı'nın daveti üzerine, Cenevre'de yer alan BM Ofisi'ndeki Asya ve Afrika'dan gelişmekte olan ülkelerin diplomatik temsilcilerinden oluşan bir heyet, 24-27 Ağustos tarihleri arasında Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyaret etti. Temsilciler, mesleki eğitim ve öğretim merkezlerinden mezunlar, İslami din adamları ve tüm etnik gruplardan insanlarla yüz yüze görüştükten sonra, Çin hükümetinin terörle mücadele ve önleme ile birlikte vatandaşların dini inanç özgürlüğünün ve etnik azınlıkların geleneksel kültürünün korunması konusundaki çaba ve başarılarını da takdir etti.

Temsilciler, Çin'in Xinjiang'la ilgili meşru pozisyonunu sıkı bir şekilde destekleyeceklerini ve bölgeyi kötüleyen tüm suçlamaları reddedeceklerini söyledi. Temsilciler, Kashgar kentindeki bir anma salonunu ve eski şehri ziyaret ederek, yerel sakinlerin yaşam koşullarının ve geçim kaynaklarının iyileşmesine tanıklık etti. Kashgar'ı tarihi cazibesini ve güzelliğini de koruyan modern bir şehir olarak öven temsilciler, Kashgarlıların mutlu bir hayat sürdüğünü görmekten memnun olduklarını ve kesinlikle "etnik soykırıma" dair kanıt görmediklerini söylediler. Kashgar'da mesleki eğitim ve öğretim merkezinden mezun olan üç kişi, mesleki eğitim sonucu nasıl iş bulduklarını ve ailelerinin yaşamlarını iyileştirdiklerini temsilcilerle paylaştı.

Temsilciler, mezunların mesleki eğitim ve öğretim yoluyla aşırılıkçı ideolojinin etkisinden kurtulduklarını öğrenmekten mutluluk duyduklarını ve Çin hükümetinin konuyla ilgili aldığı önlemleri çok etkili bulduklarını söyledi. Heyet, Kashgar'daki Id Kah Camisi'nde ve Xinjiang İslam Enstitüsü'nde Xinjiang'ın insanların dini inanç özgürlüğünü koruma çabaları hakkında yerel din adamları ile derinlemesine fikir alışverişinde bulundu. Temsilciler, Çin hükümetinin sadece çeşitli dini grupların yasal faaliyetlerini korumakla kalmayıp, aynı zamanda terörle mücadele ve radikalleşmeyi önleme konusunda birçok ülke için örnek teşkil edebilecek bir yol keşfettiğini söyledi. Temsilciler, Xinjiang'a yaptıkları dört günlük gezi sırasında, "zorla çalıştırma" ve "etnik soykırım" söylentilerinin tam tersine, çeşitli, modern ve kapsayıcı bir topluma tanıklık ettiklerini söyledi. Temsilciler, Cenevre'ye döndükten sonra Xinjiang'daki deneyimlerini başkalarıyla paylaşacaklarını, Xinjiang hakkındaki söylentileri ve yalanları çürüteceklerini ve Çin'in egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve meşru konumunu sıkı bir şekilde destekleyeceklerini belirtti.