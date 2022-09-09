Çin'in Alataw Geçidi'nden Geçen Yük Treni Güzergahı Artıyor

URUMQİ, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan önemli bir kara limanı olan Alataw Geçidi'nin gümrüğü Cuma günü, Alataw Geçidi'nden toplam 90 Çin-Avrupa yük treni güzergahının geçtiğini söyledi. Bu güzergahlardan 25'i bu yıl yeni hizmete açıldı. 2022 yılında Alataw Geçidi'nden yurtiçi ve yurtdışına günde ortalama 17, en fazla ise 24 adet Çin-Avrupa yük treni geçiş yaptı. Yük trenleri esas olarak Çin'in Chongqing belediyesi, Shaanxi, Sichuan ve Henan eyaletlerinden kalkıyor ve aralarında Almanya, Polonya, Belçika ve Rusya'nın da bulunduğu 18 ülkeye ulaşıyor. Alataw Geçidi'nden Çin-Avrupa yük treni hizmetine 2011 yılında başlandı. Limandan geçen başlıca ithal mallar otomobil ve aksesuarlar, pamuk ipliği ve kereste olurken, ihraç edilen mallar arasında ev aletleri, giyim ve günlük ihtiyaçlar ağırlıklı olarak yer alıyor.