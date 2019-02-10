Ürün Ambalajlarında Yapılan Üçkağıtlar

Ürün ambalajları bazen üçkağıt konusu olabiliyor.

Ürün ambalajları bazen üçkağıt konusu olabiliyor. Büyük küçük firma demen herkes bu ürün ambalajı üçkağıdına da ortak oluyor. Aslında firmaların amacı bizleri manüpile edip, ürünlerine daha az para harcadığımızı ya da harcadığımız paranın karşılığını tam olarak aldığımızı hissettirmek.

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