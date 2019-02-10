Son Dakika Haberleri: Ürün Ambalajlarında Yapılan Üçkağıtlar

Ürün Ambalajlarında Yapılan Üçkağıtlar

52 dakika önce

Ürün ambalajları bazen üçkağıt konusu olabiliyor.

Ürün ambalajları bazen üçkağıt konusu olabiliyor. Büyük küçük firma demen herkes bu ürün ambalajı üçkağıdına da ortak oluyor. Aslında firmaların amacı bizleri manüpile edip, ürünlerine daha az para harcadığımızı ya da harcadığımız paranın karşılığını tam olarak aldığımızı hissettirmek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:47 Kaynak: Youtube

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