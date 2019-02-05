Son Dakika Haberleri: Ürün Dedektifi : Çikolata Ruj | L'oreal Les Chocolats Lipstick - Sebile Ölmez

Ürün Dedektifi : Çikolata Ruj | L'oreal Les Chocolats Lipstick - Sebile Ölmez

32 dakika önce

L'Oreal'in çok konuşulan Les Chocolats Ultra Matte Liquid Lipstick 'lerini denedim. Ben gerçekten çok sevdim. Dokuları sürümü ve kalıcılığı harika. Bence mutlaka deneyin.

L'Oreal'in çok konuşulan Les Chocolats Ultra Matte Liquid Lipstick 'lerini denedim. Ben gerçekten çok sevdim. Dokuları sürümü ve kalıcılığı harika. Bence mutlaka deneyin.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:30 Kaynak: Youtube

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