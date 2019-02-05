Ürün Dedektifi : Çikolata Ruj | L'oreal Les Chocolats Lipstick - Sebile Ölmez

L'Oreal'in çok konuşulan Les Chocolats Ultra Matte Liquid Lipstick 'lerini denedim. Ben gerçekten çok sevdim. Dokuları sürümü ve kalıcılığı harika. Bence mutlaka deneyin.

L'Oreal'in çok konuşulan Les Chocolats Ultra Matte Liquid Lipstick 'lerini denedim. Ben gerçekten çok sevdim. Dokuları sürümü ve kalıcılığı harika. Bence mutlaka deneyin.

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