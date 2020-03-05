Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Teklifi kabul edildi - Son Dakika
Son Dakika Politika Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Teklifi kabul edildi - Son Dakika

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Teklifi kabul edildi

6 saat önce

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Teklifi kabul edildi.

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Teklifi kabul edildi, System.String[]

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Teklifi kabul edildi.


Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Teklifi, TBMM Genel kurulu'nda kabul edildi.


Kanun teklifinde, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere ihraç edilen veya ihracı hedeflenen ürünler, bu düzenleme kapsamında piyasaya arz edilmiş sayılıyor.


Ürünün güvenli olması zorunlu olacak. Teknik düzenlemenin insan sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlerine uygun ürün, aksi ispatlanana kadar güvenli kabul edilecek.


Teknik düzenlemenin bulunmadığı veya insan sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümler içermediği durumlarda, bir ürünün güvenli olup olmadığının değerlendirilmesi genel ürün güvenliği mevzuatına göre yapılacak.


Ürünün bir kişiye veya bir mala zarar vermesi halinde bu ürünün imalatçısı veya ithalatçısı zararı gidermekle yükümlü olacak.


Ürünün sebep olduğu zarar nedeniyle ödenecek maddi ve manevi tazminat miktarının belirlenmesinde Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanacak.


Tazminat talebi için zaman aşımı süresi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren 3 yıl ve her halde zararın doğduğu tarihten itibaren 10 yıl olacak. - ANKARA

Avrupa Birliği, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

NATO'dan AB'ye mülteci çağrısı: Türkiye ile işbirliğinin yolunu arayın
İdlib Mutabakatı sonrası Türkiye açık kapı politikasında geri adım atmayacak Meclis'te yaşanan gerginlik sokaklara yansıdı! AK Parti'li ve CHP'li gruplar karşı karşıya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e iletti: Anlaşma sağlanmazsa rejim unsurlarını kendi imkanlarımızla temizleriz

Son Dakika Haberleri
01:43 Aleyna Tilki, babası ve Aynur Aydın arasında yaşanan polemik hakkında konuştu
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 02:50:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Teklifi kabul edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]