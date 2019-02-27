"Ürün güvenliğinde yeni bir döneme adım atmış olacağız"
1 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu Toplantısı"nda konuştu.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu Toplantısı"nda konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:25
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