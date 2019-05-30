Ürün ihtisas borsacılığında geri sayım
2 saat önce
Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. üzerinden elektronik ortamda yapılacak olan ticaretin, kısa zaman içerisinde başlayacağının müjdesini verdi.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:08
Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. üzerinden elektronik ortamda yapılacak olan ticaretin, kısa zaman içerisinde başlayacağının müjdesini verdi.
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