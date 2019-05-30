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Ürün ihtisas borsacılığında geri sayım

2 saat önce

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. üzerinden elektronik ortamda yapılacak olan ticaretin, kısa zaman içerisinde başlayacağının müjdesini verdi.

Ürün ihtisas borsacılığında geri sayım , System.String[]
Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. üzerinden elektronik ortamda yapılacak olan ticaretin, kısa zaman içerisinde başlayacağının müjdesini verdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:08 
Ekonomi
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