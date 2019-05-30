Ürün ihtisas borsacılığında geri sayım başladı

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. üzerinden elektronik ortamda yapılacak olan ticaretin, kısa zaman içerisinde başlayacağının müjdesini verdi.

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. üzerinden elektronik ortamda yapılacak olan ticaretin, kısa zaman içerisinde başlayacağının müjdesini verdi.



BTB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı; çağın dijital dönüşümüne ayak uyduran Bursa Ticaret Borsası'nın TOBB ile Türkiye genelinde 53 Ticaret Borsasının ortaklığı ile kurulan Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. üzerinden elektronik ürün senetleriyle ürün ticareti yapacağını duyurdu.



Matlı, tarımda dijital dönüşümün Türkiye genelinde TOBB, Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, TMO, Borsa İstanbul, Takas İstanbul, Merkezi Kayıt İstanbul, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonu ve güvencesinde çalışmalarını yürütecek Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş'nin yetkilendirilmiş acentelerinden birinin de Bursa Ticaret Borsası olduğunu açıkladı.



Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) sistemi üzerinden çiftçilerin lisanslı depoculuk hizmetlerine daha kolay ulaşacağını belirten Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı "Türkiye Ürün İhtisas Borsası ile daha rekabetçi tarım ürünleri piyasasının oluşması, lisanslı depolarda depolanan ürünlere yönelik daha sağlıklı fiyat oluşumlarının sağlanması ve fiyat dalgalanmalarının en aza indirilmesi sağlanacaktır. Böylelikle Devletimiz ticaret borsaları aracılığı ile çiftçinin alın terini güvence altına almış olacak" dedi - BURSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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