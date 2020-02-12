Ürün takip sistemi bilgilendirme toplantısı ATO'da yapıldı - Son Dakika

Ankara Ticaret Odası, üyelerini bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde sağlık hizmetleri, ilaç ve tıbbi cihaz sektörlerine yönelik gerçekleştirdiği "Ürün Takip Sisteminde Tekil Takip Süreçlerinin Değerlendirilmesi ve Uygulanmasına Yönelik Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı.



ATO Meclis Salonu'nda ATO'nun 3 No'lu İlaç ve Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hizmetleri Meslek Komitesi ile 56 No'lu Sağlık Hizmetleri Meslek Komitesi'nin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu işbirliği ile gerçekleştirilen toplantıya Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Recep Uslu, ATO'nun 3 No'lu İlaç ve Tıbbi Cihaz Meslek Komitesi Başkanı Metin Demir, ATO 56 No'lu Sağlık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Raşit Mandıroğlu, ATO Meclis ve Komite üyeleri ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.



Toplantının açılışında konuşan ATO Başkanı Baran, Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve TÜBİTAK Bilgem tarafından geliştirilen Ürün Takip Sistemi'nin ticari açıdan ülke ekonomisine pozitif katkı sağlamasının yanında hasta hakları açısından da önemli bir adım olduğunu kaydetti. Ürün Takip Sistemi'nin Türkiye'ye özgü bir proje olduğuna dikkat çeken Baran, "Yerli ve milli üretimin devlet politikasına dönüşmesinin en güzel çıktısı olan bu sistem, sektöre dolayısıyla ülkemize çok büyük fayda sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. Sistemin kaynak israfını önleme, kurumlar arası koordinasyonu sağlama, ürün kullanımını takip ederek ihtiyaç tespiti yapma gibi çok sayıda faydası olduğuna belirten Baran, "Sistem sayesinde güvenli ürüne erişim, etkin denetim sağlanırken aynı zamanda kayıt dışı ekonomi ile mücadele ediliyor" ifadelerini aktardı.



Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Recep Uslu ise konuşmasında Ürün Takip Sistemi'nin uygulaması konusunda 40'dan fazla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini bildirerek, sektörü bilgilendirmeye yönelik toplantılar yapmaya devam edeceklerini, sektör temsilcilerinden gelen geri bildirimlerle, sistemi geliştirmeyi sürdüreceklerini aktardı.



Ürün Takip Sistemi'nin tüm akıllı telefonlardan indirilebilir mobil uygulamasını da devreye aldıklarını söyleyen Uslu, ürünlerin sorgulanabildiği bu sistemin geliştirilmesiyle vatandaşlara tüketici ürün grubundaki tıbbi cihazların tavsiye edilen perakende satış fiyatı bilgisini sunabileceklerini kaydetti.



Çin'de yaşanan 'Korona virüsü' nedeniyle gündeme gelen "maske" ihtiyacını hatırlatan Uslu, Ürün Takip Sistemi'nin tam işlerlik kazanacağı bir yıllık süreç içinde, maske stoklarının, üretim ve satış durumunun sistemden görülebileceğini anlattı.



ATO'nun 3 No'lu İlaç ve Tıbbi Cihaz Meslek Komitesi Başkanı Metin Demir de toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Ürün Takip Sistemi'nin tanıtımı konusunda gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlatarak, Çin'de yaşanan virüs vakası ile tıbbi cihazın öneminin daha da anlaşıldığını söyledi. Çin'in çetin bir rekabet ile üretim gerçekleştirdiğini ve piyasada tek üretici olmak istediğini anımsatan Demir, tüm dünyanın yaşananlardan ders alması gerektiğini bildirdi.



ATO 56 No'lu Sağlık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Raşit Mandıroğlu ise konuşmasında, Ürün Takip Sistemi'nin kalite, güvenilirlik ve izlenebilirlik açısından sektöre çok büyük değerler katacağını, kamu ve özel sektörün bir arada güzel işler başardığını kaydeden Mandıroğlu, uygulama sırasında özel sektörün üzerine yük bindirilmemesi gerektiğini belirtti.



Açılış konuşmalarının ardından Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Birim Sorumlusu Ömer Faruk Kuru, Ürün Takip Sistemi'nin çalışma şekli ve içeriği hakkında bir sunum yaptı. Sunumun ardından Biyomedikal Mühendisi Yasin Halil Parlak portal ve işlem süreçleri hakkında bilgi verdi. - ANKARA