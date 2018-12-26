Ürün Takip Sistemi Cebe Girdi

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tıbbi cihaz ya da kozmetik ürünlerin üretim bandından satılıp kullanıldığı yere kadar takip edilebilmesi için hayata geçirilen ürün takip sistemine ilişkin, "Mobil uygulamayla hem vatandaş hem de sağlık...

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tıbbi cihaz ya da kozmetik ürünlerin üretim bandından satılıp kullanıldığı yere kadar takip edilebilmesi için hayata geçirilen ürün takip sistemine ilişkin, "Mobil uygulamayla hem vatandaş hem de sağlık personeli, kullanacak olduğu tıbbi cihaza veya kozmetik ürüne ilişkin bilgileri sorgulayabilecek, böylece kayıtlı ve güvenli ürünleri tercih edebilecek." dedi.



Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe, "Ürün Takip Sistemi Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak "önce insan" hedefini benimsediklerini ve tüm çalışmalarda vatandaşların kaliteli bir sağlık hizmeti almasını amaçladıklarını söyledi.



Özellikle son dönemde hayata geçirilen ve çalışmaları devam eden şehir hastaneleriyle bu alandaki ihtiyaçları en üst düzeyde karşılayacaklarını ifade eden Meşe, iyi bir sağlık hizmeti sunulması için sadece fiziki olarak iyi hastanelerin bulunmasının yeterli olmadığını vurguladı. Meşe, bu alandaki yetişmiş insan kaynağındaki ihtiyacı bildiklerini ve bu doğrultudaki eksiklikleri gidermeye devam ettiklerini belirtti.



Doğru ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak adına sac ayağının bir diğer halkası olan teşhis ve tedavi süreçlerinde kullanılan ilaç ve tıbbi cihazların da son derece önemli olduğu bilinciyle hareket ettiklerine dikkati çeken Meşe, "Ne kadar iyi hastanelere sahip olursak olalım ne kadar kaliteli hekimlere, hemşirelere ve diğer sağlık profesyonellerine sahip olursak olalım kullandığımız malzemelerin ve cihazların da uygun ve güvenli olması ile takibini sağlamalıyız ki kaliteli sağlık hizmetini tam anlamıyla vatandaşımıza sunabilelim." değerlendirmesinde bulundu.



Meşe, 2014'te proje olarak başlayan Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ile Bakanlığın, İlaç Takip Sistemi'nde olduğu gibi yine dünyada bir ilki gerçekleştirerek, büyük bir başarıya imza attığını söyledi. Meşe, şunları kaydetti:



"62. Hükümet Programı'nda da yer alan ÜTS, tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin kayıt, inceleme ve takip işlemleri, piyasa gözetimi ve denetimi ile uyarı işlemleri ve klinik mühendislik faaliyetlerinin etkin yönetimi için geliştirilmiştir. Tüm tıbbi cihazları ve kozmetik ürünleri kayıt altına alacak ve takibini gerçekleştirecek bu sistemle ülkemizde kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve kaçakçılığın engellenmesinde önemli bir adım atılmış olacak, vatandaşımızın güvenli ürüne erişimi sağlanacak, daha etkin bir denetim mekanizması kurulacak ve daha doğru sağlık politikaları oluşturulabilecek."



Meşe, Tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin üretim bandından, satılıp kullanıldığı yere ve hastaya kadar takip edilmesi için altyapı sunulduğunu, hangi üründen ne kadar kullanıldığı, ne kadar ihtiyacın olduğu, piyasada temininde zorluk yaşanan ürünlerin hangi tedarikçilerden temin edilebileceği gibi bilgilere hızlı bir şekilde erişilebilecek bir sistem oluşturulduğunu anlattı.



Meşe,üretimde ve ihracatta güçlü ve zayıf olunan ürün gruplarının neler olduğu, ithalat bağımlısı ürünlerin neler olduğu ve benzeri analizler doğru bir şekilde yapılarak özellikle son dönemde gündemde olan yerelleşme politikalarına da katkı sağlanacağını bildirdi.



Meşe, "ÜTS'de aktif implante edilebilir cihazlarla sınıf 3 tıbbi cihazlar için başlayan tekil takip süreci, önümüzdeki yıl da diğer ürün gruplarıyla devam edecek ve tüm tıbbi cihazlar üretim veya ithalatından itibaren son kullanıcısına veya kullanıldığı hastaya kadar takip ediliyor olacak." değerlendirmesinde bulundu.



"Sahte kaçak ilaç oranı sıfıra indi"



Gelişmiş ülkelerde dahi yaklaşık yüzde 10 olan sahte kaçak ilaç oranının İlaç Takip Sistemi sayesinde Türkiye'de sıfıra indiğini aktaran Meşe ÜTS ile tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlerdeki kayıt dışılığının da en aza indirilmesinin amaçlandığını söyledi.



Meşe, diğer kamu kurumlarının kullandığı birçok yazılım sistemiyle entegre olarak çalışan ÜTS'nin, 2019'da Ticaret Bakanlığının Tek Pencere Sistemi ile entegre edilerek özellikle ithalat ve ihracat süreçlerinin de ÜTS üzerinden yürütülebileceğini aktardı.



Bakan Yardımcısı Meşe, "Mobil uygulamayla hem vatandaş hem de sağlık personeli, kullanacak olduğu tıbbi cihaza veya kozmetik ürüne ilişkin bilgileri sorgulayabilecek, böylece kayıtlı ve güvenli ürünleri tercih edebilecektir. Her bir vatandaşımız bu sistemle bizim fahri bir denetçimiz olacak ve en kısa yoldan bizlere gerekli geri bildirimleri yapabilecek." diye konuştu.



Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, ÜTS'yi geliştirme yöntemi ve sürecinin örnek bir başarı hikayesi olduğunu belirterek, "Bakanlık olarak ortaya koyduğumuz bazı hususların bu proje üzerinde somut olarak hayata geçirilmesi gerçekten sevindirici bir durum. Sağlık sektöründe sağlayacağı faydaların haricinde kamunun teknoloji ihtiyaçlarının yerli ve milli imkanlarla karşılanmış olması kamu aktörleri arasında verimli işbirliklerinin geliştirilmesi hazırlanan altyapıyla veri temelli üretim anlayışının oturtulması bakımından ülkemiz için önemli ve umut verici bir çalışma olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



"2 milyar 200 milyon kutu ilaç tüketiyoruz"



Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Hakkı Gürsöz ise konuşmasında, ilaçlar, tıbbi cihazlar ve kozmetik ürünlere ilişkin denetim ve düzenleme faaliyetlerini yürüttüklerini aktardı.



Günlük bir milyona ulaşan sayıda reçetenin yazıldığını ifade eden Gürsöz, "Yıllık 2 milyar 200 milyon kutu ilaç tüketiyoruz. Ürün Takip Sistemimiz 3 milyon 300 bine ulaşmış durumda. Kozmetik tarafında ise şu anda 130 bin ürün sistemde kayıtlı." dedi.



Gürsöz, ÜTS'nin üretim bandından kullanıcıya kadar geçen bütün aşamalarda takibini yapabildiğimiz bir sistem olduğunu belirterek, "Vatandaş odaklı bir sistem. ÜTS mobil ise bütün vatandaşlarımızın hem kullanıcı hem de bize destek olan birer ürün denetmeni haline getirmek istiyoruz. Uygunsuz durumları bize bildirmelerini istiyoruz. Piyasa gözetimi ve denetimi anlamında büyük kolaylıklar sağlayacak. Hastanelerde klinik mühendislik anlamında bakım, onarım, kalibrasyon anlamında onlara kolaylık sağlayacak." diye konuştu.



Mobil ürün takip sistemi nasıl çalışıyor



Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler Başkan Yardımcısı Recep Uslu, ürün takip sisteminin mobil uygulamasına ilişkin bilgi verdi.



Uygulamanın hem android hem IOS telefonlarda kullanılabileceğini ifade eden Uslu, "ÜTS Mobil uygulaması yazılarak arama yapıldığında uygulama indirme mekanizmalarından görülebiliyor. ÜTS'nin kendi logosu ile ilgili bir işareti var. ÜTS mobil uygulamasını açtığımızda önümüze ürün sorgulama ve tekil ürün sorgulama ekranları geliyor." dedi.



Sistemin özellikle vatandaşların tıbbi cihazları ve kozmetik ürünleri sorgulayabilecekleri bir uygulama olarak tasarlandığını belirten Uslu, mobil uygulamada yer alan tarama alanından ürün barkodlarının okutulabildiğini söyledi.



Tarama yapıldıktan sonra kozmetik ya da tıbbi cihaz ürününe ait bütün bilgilerin ekrana geldiğini anlatan Uslu, ürünün görselinin de ekranda görülebildiğinin altını çizdi.



Uygulamada "Şikayet bildir" bölümünün de yer aldığını bildiren Uslu, vatandaşların hem tıbbi cihazlar hem de kozmetik ürünlerle ilgili yaşadıkları olumsuzlukları e-devlet aracılığıyla aktarabileceklerini kaydetti.

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