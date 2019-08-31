Ürünleri bahçeden toplayarak satın alıyorlar

Aksaray'da bahçelerin önüne tezgah kuran üreticiler, organik sebze ve meyvelerini satarak gelir elde ediyor. Tüketiciler ister tezgahtan isterse de bahçeye girerek kendisi toplayıp ürünleri satın alabiliyor.



Aksaray'a 10 kilometre uzaklıkta Gücünkaya köy yolu üzerinde belirli aralıklarla tezgah açan üreticiler organik sebze ve meyve satıyor. Yol kenarında bulunan evinin bahçesinde yetiştirdiği ürünleri satan Yaşar Çavdar (18), geri dönüş yoluna geçen gurbetçilerin ürünlere ilgi gösterdiğini söyledi. Çavdar, "Bahçemizden topluyoruz yerli ürünlerimizi halkımıza sunuyoruz, satıyoruz. Kendi bahçemizin organik ürünleri. Gurbetçilerimiz ürünleri alıyor ve yurt dışına götürüyor. Evimizin geçimini de bununla sağlıyoruz, ekmeğimizi alıyoruz" dedi.



"Yerli ve güvenilir olduğu için buradan alıyoruz"



Yerli ve güvenilir olduğu için sebze ve meyve alışverişinde yol kenarındaki tezgahları tercih ettiğini belirten Hasan Sarı (54), "Yerli üretim olduğu için buraya geliyorum ve sürekli geldiğim için alışkanlık oldu. Yıllardır buradan alıyorum ürünleri. Sebze meyve yerli zamanı gelir buradan alırım. Çarşı pazarda uğraşmaktansa burada tarladan alıyorum. İnsanları da tanıdığımız için daha güvenilir. Bu yüzden gelir buradan alırım her sene. Sebze ve meyveleri de kışlık üretim olarak derin dondurucuya dolduruyoruz. Öyle de bir stoklama yaparak kışı geçirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.



Fahrettin İnceöz (62) ise organik olduğu için yol kenarından ürün almayı tercih ettiklerini belirterek, "Burası organik diye alıyoruz. Daha lezzetli ve daha güzel oluyor" şeklinde konuştu.



"Bahçeden kendileri topluyor",



Üretici Ersin Çavdar (40), isteyenlerin bahçeden ürünleri toplayabildiğini anlattı. Çavdar, "Burada kendimiz tarlamızda yetiştiriyoruz, burada satıyoruz. Taze taze organik. Vatandaşlar çok memnun. Geliyorlar buradan alıp gidiyorlar. Kimisi tarladan topluyor. Herkes memnun ve memnun oldukları için gelip alıyorlar. Biz de bu işi yaparak geçimimizi sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.



Tarladan kendi elleriyle patatesi söküp satın alan Fadime Güç (49) ise, "Patates söktük, sebze aldık gidiyoruz. Karşıda bahçeden aldık, taze taze. Yerli ürün bunlar taze olmaz mı?" dedi. - AKSARAY