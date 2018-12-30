Son Dakika Haberleri: Ürünleri Montlarına Saklayıp, Telefonla Konuşuyormuş Gibi Yaparak Kaçtılar

Ürünleri Montlarına Saklayıp, Telefonla Konuşuyormuş Gibi Yaparak Kaçtılar

1 saat önce

İstanbul Esenyurt'ta bir markete müşteri gibi giren hırsızlar, raflardan aldıkları ürünleri montlarına sakladıktan sonra telefonla konuşuyormuş gibi yaparak marketten çıkıp kayıplara karıştılar.

Ürünleri Montlarına Saklayıp, Telefonla Konuşuyormuş Gibi Yaparak Kaçtılar, System.String[]
İstanbul Esenyurt'ta bir markete müşteri gibi giren hırsızlar, raflardan aldıkları ürünleri montlarına sakladıktan sonra telefonla konuşuyormuş gibi yaparak marketten çıkıp kayıplara karıştılar. Hırsızların marketten çaldıkları ürünleri montlarına koydukları o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan bir markette yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alışveriş yapacakmış gibi markete giren hırsızlar, reyonları tek tek geçerek ürünlere baktı. Gözlerine kestirdikleri ürünleri inceliyormuş gibi görünen hırsızlar, daha sonra o ürünü montlarının içine koyarak, marketin kasa bölümünün yoğunlaşmasını bekledi. Kasanın yoğunlaşmasıyla birlikte telefonla konuşuyormuş gibi yapan hırsızlar marketten çıkarak kayıplara karıştı. Hırsızların montlarına ürünü saklayarak kaçtıkları o anlar ise markette bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:19 Kaynak: İHA

İstanbul, Esenyurt, 3. Sayfa
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