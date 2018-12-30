Son Dakika Haberleri: Ürünlerin Piyasaya Arzındaki Uygunsuzluklara Verilen Cezalarda Artış

Ürünlerin Piyasaya Arzındaki Uygunsuzluklara Verilen Cezalarda Artış

1 saat önce

Ürünlerin piyasaya arzında üreticilerin ve dağıtıcıların yükümlülüklerine uymaması durumunda uygulanacak idari para cezaları yeniden değerleme oranında artırıldı.

Ürünlerin Piyasaya Arzındaki Uygunsuzluklara Verilen Cezalarda Artış, System.String[]
Ürünlerin piyasaya arzında üreticilerin ve dağıtıcıların yükümlülüklerine uymaması durumunda uygulanacak idari para cezaları yeniden değerleme oranında artırıldı.

Ticaret Bakanlığının "Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliği" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

İdari para cezalarının alt ve üst limitlerinde yeniden değerleme oranı olan yüzde 23,73 artışın uygulanması sonrası 1 Ocak-31 Aralık 2019'da geçerli olmak üzere yeni değerler belirlendi.

Buna göre, ürünlerin piyasaya arzında yükümlülüklerine aykırı hareket eden üreticiler ve dağıtıcılar, alt limiti 2 bin 832 lira, üst limiti 354 bin 84 lira olan idari para cezası ödeyecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:19 Kaynak: AA

Ekonomi
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