Ürünlerini lisanslı depolarda saklayan üreticilere destek

Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, 2019 yılında lisans alarak faaliyet gösteren depolarda muhafaza edilen tarımsal ürünler için ilave kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemeleri yapılacağını söyledi.

Canbolat, Bahadın beldesi yakınlarında lisanslı bir depo kurulduğunu, bu depoda üreticilerin ürünlerinin muhafaza edildiğini ifade etti.

Lisanslı depolarda muhafaza edilecek tarım ürünlerine destekleme ödemesi yapılacağını, bunun için başvuruların sürdüğünü belirten Canbolat, "Bu durumdaki lisanslı depolarda saklanan buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, mercimek, nohut, fasulye, bezelye, ayçiçeği ve diğer tarım ürünlerine ilave kira, nakliye, analiz ücreti destekleme ödemesi yapılacak. Desteği müracaatları devam etmekte. Destekleme ödemeleri 1 Mayıs - 31 Ekim, 1 Kasım - 30 Nisan tarihleri arasında olmak üzere altışar aylık dönemler halinde yılda iki kaz yapılacak." dedi.

Canbolat, bu uygulamayla üreticilerin mahsullerinin lisanslı depolarda muhafaza edilmesinin yolunun açıldığını, uygulamadan yararlanmak isteyen üreticilerin ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerektiğini sözlerine ekledi.