Ürünlerini satamayan çiftçinin imdadına belediye yetişti - Son Dakika
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Ürünlerini satamayan çiftçinin imdadına belediye yetişti

7 saat önce

Ordu'da korona virus salgını sebebiyle kırsal kesimde ürettikleri ürünleri satamayan çiftçilerin imdadına belediye yetişti.

Ürünlerini satamayan çiftçinin imdadına belediye yetişti, System.String[]

Ordu'da korona virus salgını sebebiyle kırsal kesimde ürettikleri ürünleri satamayan çiftçilerin imdadına belediye yetişti. Altınordu Belediyesi korona virüs salgını dolayısıyla kapanan 'Geleneksel Doğal Köy Pazarı' esnafı için hayata geçirdiği uygulama ile üreticilerin ürünlerini kapısında alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyor.


Uygulamanın ilk gününde üreticilerle bir araya gelen Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, proje ile hem üreticilerin ürünlerini satmasını hem de satın alınan ürünlerle ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağladıklarını söyledi.


Üreticilerin ürünleri satın alınarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor


Altınordu Belediyesi sosyal yönlü bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Altınordu Belediyesi bu çerçevede korona virüs salgını dolayısıyla kapanan 'Geleneksel Doğal Köylü Pazarı'nda kayıtlı olan, burada satış yapan ve birçoğu 65 yaş ve üstü sokağa çıkma kısıtlaması bulunan üretici köylü kadınların üretimlerinin devamını sağlamak ve ürettiklerini ekonomik değere dönüştürebilmeleri ve mağduriyet yaşamamaları amacıyla ürünlerinin kapılarına giderek alınmasını ve alınan ürünlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlıyor.


"Bu zor günlerde çiftçimizin alın terinin ve emeğinin kaybolmamasını sağlıyoruz"


Uygulamanın başlaması ile kayıtlı üreticilerin kapılarına gidilerek ürünleri satın alındı. Uygulamanın ilk gününde üreticilerin kapılarına giden Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören uygulama kapsamında ilk ürünlerin satın alınmasına katıldı.


Birçok üretici ile bir araya gelen Başkan Tören, "Cumartesi günleri kurulan Geleneksel Doğal Köy Pazarı'na gelen üreticilerimizin bu zor dönemde tarlasında yetiştirdiği ürünün ekonomik değerinin kaybolmaması ve geçim sıkıntısına düşmemesi için uygulamayı hayata geçirdik. Üreticilerimizin pazarda sattığı ürünler üzerinden belirlediğimiz fiyat aralığı ile ürünleri alarak yine ihtiyaç sahibi ailelerimize bu ürünlerin ulaştırılmasını sağlıyoruz. Yaptığımız çalışma ile bu zor süreci atlatana kadar eli öpülesi büyüklerimizin alın terinin ve emeğinin ortadan kaybolmamasını sağlamış olacağız. Bu sayede hep beraber üretmeye devem edecek ve şehrimizin tarımına, aile ekonomisine ve kalkınmasına katkı sunacağız" dedi.


Üreticiler ürünlerini satmanın sevincini yaşıyor


Altınordu Belediyesi tarafından başlatılan uygulama ile kapısında ürünlerini satan üreticiler duygu ve düşünlerini dile getirdiler. Birçoğu 65 yaş üstü olan ve sokağa çıkma yasağı bulunan üreticiler kapılarında ürünlerini satmaktan dolayı mutlu olduklarını belirttiler. Ürünlerinin çöpe gitmesinin önlendiğini ve aile ekonomilerine katkı vermeyi sürdüreceklerini ifade eden üreticiler Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'e yaptığı çalışma için teşekkürlerini ilettiler. - ORDU

Aşkın Tören, Altınordu, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 04:59 Kaynak: İHA

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