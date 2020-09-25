Ürünlerinin yanmasını gözyaşları dökerek izledi - Son Dakika

Ürünlerinin yanmasını gözyaşları dökerek izledi

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde ambardaki saman balyalarının tutuşmasıyla çıkan yangında 700 saman balyası ile 25 ton buğday yandı. Yangında hafif şekilde dumandan etkilenen mal sahibi Şaban Elmas (72), itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını gözyaşları dökerek izledi.Malkara'nın kırsal Hacısungur Mahallesi'nde çiftçilik yapan Şaban Elmas'ın evinin karşısındaki ambarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Saman balyalarının bulunduğu bölümde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yan tarafta çuvalların içinde bulunan buğdaylara sıçradı. Mal sahibi Şaban Elmas ile mahalle sakinleri yangına hortum ve kovalarla su dökerek alevleri söndürmeye çalışırken, haber verilen itfaiye ekipleri mahalleye sevk edildi. Malkara ve Hayrabolu ilçelerinin itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarını ürünlerin sahibi Şaban Elmas, gözyaşları dökerek izledi. Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 700 saman balyası ile 25 ton buğday yanarak kullanılmaz hale geldi.'YANGIN NASIL ÇIKTI ANLAMADIM, ÇOK ÜZGÜNÜM'

Saman ve buğdayları küle dönen Şaban Elmas, yangının nasıl çıktığını anlamadığını belirterek, "Duman gördüm. Balyalarıma baktım hiçbir şey yoktu. Ama ne olduysa oldu birden alev aldı yangın çıktı. Nasıl çıktı anlamış değilim. Ambarımda yaklaşık 700 tane saman balyası vardı. Hepsi yandı. Ayrıca ambarımda 25 tonda yeni biçilmiş buğdayım vardı. Onlarda yandı. Ambarda ki her şeyim yandı. Çok üzgünüm" dedi.