Uruşlu kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya geldi - Son Dakika

Beypazarı ilçesine bağlı Uruş Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya geldi.
Uruşlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde düzenlenen etkinlikte ilk olarak şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.
Çok sayıda kadının katıldığı etkinlikte konuşan Uruşlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Büyükgedik'in eşi Zeliha Büyükgedik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hakkında bilgi verdi.
Konuşmanın ardından kadınlara yönelik eğlence programı düzenlendi ve çekilişlerle hediyeler verildi.
Kaynak: AA
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