Uruşlular Derneği Dünya Kadınlar Günü'nde etkinlik gerçekleştirecek - Son Dakika

Beypazarı'nın Uruş Mahallesi'nde faaliyet gösteren Uruşlular Derneği, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nde çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek.

Dernek Başkanı Mustafa Büyükgedik, dernek merkezi ve aşevinin üst katında yarışmalar, ikramlar ve müzikli eğlence programı düzenleyeceklerini söyledi.

Mahallede yaşayan kadınlara moral sağlamak adına böylesi bir program organize ettiklerini belirten Büyükgedik, "Dernek olarak Uruş Mahallesi'nde çok sayıda yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere aşevinden yemek servisi yapıyoruz. Bu insanlarımıza biraz moral sağlamak adına müzikli eğlence programı tertipledik." dedi.