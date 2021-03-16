Uruşlular Derneği olağan kongresini yapacak - Son Dakika

Beypazarı ilçesi Uruş Mahallesi sakinlerinin kurduğu yoksullara yardım faaliyetleri yapan "Uruşlular Derneği" olağan kongresini düzenleyecek.

Normalleşme sürecinin başlamasıyla 20 Mart Cumartesi günü saat 13.00'te derneğin Altındağ ilçesindeki lokalinde toplanacak olağan kongrede aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecek:

"Açılış, yoklama, divan teşekkülü, yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı ibrası, dernek tüzüğündeki değişiklik önerilerinin ayrı ayrı görüşülmesi, maddeler halinde oylanması, yeni yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi, dernek adına gayrimenkul, kiralanması, alımı, satımı ve hibe işlemleri için yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması, federasyonlara üye olma hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesinin karara bağlanması, dilek ve temenniler, kapanış."

Genel kurul, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 28 Mart Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacak.