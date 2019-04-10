Son Dakika Haberleri: URYAD, 4. Olağan Genel Kurulu'nu Gerçekleştirdi

URYAD, 4. Olağan Genel Kurulu'nu Gerçekleştirdi

2 saat önce

URYAD, 4. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Yapılan Genel Kurul'da yeni dönemde iki yıl için görev yapacak Yönetim Kurulu üyeleri seçilirken, URYAD'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına da Olcay Akay getirildi…

URYAD, 4. Olağan Genel Kurulu'nu Gerçekleştirdi, System.String[]

Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği'nin 4. Olağan Genel Kurul toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Uzundurukan'ın konuşmasıyla başladı. Açılışı gerçekleştiren Uzundurukan "6 yıl önce bir hayali gerçekleştirmek için çıktığımız yolda çok önemli sonuçlar elde ettik. Artık rüzgar, radyonun arkasından esiyor. El birliği ve dayanışma içinde hemen hemen tüm sorunları bitirdik. Artık radyoya daha fazla prestij kazandıran faaliyetlerin zamanı." şeklinde konuştu.

Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Belirlendi…

Olcay Akay, İlhan Uzundurukan, Zafer İlik, Sibel Toprak Egemen, Murat Duran, Bülent Turan ve Serhat Karasu; Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği Yönetim Kurulu asil üyeliğine; Ali Şahinbaş, Yaprak Pamukçu, Melek Belge Şengel, Özay Şendir ve Ender Uslu ise Yönetim Kurulu yedek üyeliğine seçildi. Öte yandan Tolga Gündüz, Burak Can ve Mustafa Kıyıcıoğlu; Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği Denetim Kurulu asil üyeliğine; Ayşegül Akın Asal, Gökhan Üreten ve Burak Küçükvardar da Denetim Kurulu yedek üyeliğine seçilen isimler oldu.

Seçim sonrasında ise 2 yıl süreyle görev yapacak olan Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği Yönetim Kurulu'nda aşağıda belirtilen şekilde görev bölümü yapıldı:

Başkan:Olcay Akay

Başkan Yardımcısı:Zafer İlik

Başkan Yardımcısı:Sibel Toprak Egemen

Sayman Üye:Murat Duran

Üye:İlhan Uzundurukan

Üye:Bülent Turan

Üye:Serhat Karasu

URYAD'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına Olcay Akay Getirildi…

URYAD'ın Yönetim Kurulu Başkanı

Avrupa Birliği projelerine fon başvurusunda bulunmak adına başlatmayı planladığımız çalışmalar bunun en güzel örnekleri arasında… 2019'da da tüm olumsuz ekonomik gelişmelere rağmen büyümeyi hedefliyoruz. Radyo mecrasının, toplam reklam pastasından aldığı payı olabildiğince büyütmek istiyoruz. Öte yandan sektörle ilgili regülasyon düzenlemelerinin sektör lehine olması için de yoğun gayret gösteriyoruz. Sektör için hayati önem taşıyan ve regülasyon ile çözülmesi gereken konularda, radyonun gelişmesi için gerekli yasal ve hukuki düzenlemelerin yapılması amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." sözleri ile dile getirdi.

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:45 Kaynak: Bültenler
Murat Duran, Güncel
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