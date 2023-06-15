Mehmetçik, teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor! Öldürülen terörist sayısı 57'ye yükseldi - Son Dakika
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Mehmetçik, teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor! Öldürülen terörist sayısı 57'ye yükseldi

15.06.2023 10:34

Terör örgütü PKK/YPG'nin, 11 Mayıs'ta Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yönelik saldırısına verilen karşılıkta bugün 16 terörist daha etkisiz hale getirildi. MSB'den yapılan açıklamada "Mehmetçik, saldırı gerçekleştiren teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor" notu paylaşılırken, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 57'ye yükseldiği ifade edildi.

Mehmetçik, terör örgütü PKK/ YPG'nin 11 Mayıs günü Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine düzenlediği hain saldırılara karşılık vermeye devam ediyor.

DÜN 41 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen terör yuvalarını vurduğunu, 41 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERİN SAYISI 57'YE YÜKSELDİ

Son dakika bilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ve Münbiç bölgesinde 16 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi.

"MEHMETÇİK İNLERİNİ BAŞLARINA YIKMAYA DEVAM EDİYOR"

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde; "Mehmetçik, saldırı gerçekleştiren teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor. Tel Rıfat ve Münbiç bölgesindeki terör hedeflerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 16 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi."

Üs bölgelerimize saldıran terör örgütüne ağır darbe! Öldürülen terörist sayısı 57'ye yükseldi
YORUMLAR (1)
  • İSMAİL SOLMAZ: elinize sağlık inşallah 257 1257 3257 olur....allah devletimize güvenlik güçlerimize güç versin inşallah... Cevap Yaz 42 2 Yayından Kaldır
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