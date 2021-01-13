Üs bölgelerindeki kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı - Son Dakika

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinde Mehmetçik, kimi zaman gece sıfırın altında 10 derece havada ve kimi yerde 1,5 metreyi aşan kar örtüsünde görevini sürdürüyor.

Bir süredir mevsim normalleri üzerinde sıcaklıkların hüküm sürdüğü ülke genelinde yağışlı hava etkisini göstermeye başlarken, Mehmetçiğin zorlu hava ve arazi şartlarındaki mücadelesi birkaç aydır devam ediyor.

Kayak merkezlerinin dahi istenen kar kalınlığına ulaşamadığı yurt genelinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları binlerce metre rakımlı çok sayıdaki üs bölgesinde kar altında ve sıfırın altındaki sıcaklıklarda vatan nöbetine devam ediyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinden 72'sinde gece sıcaklıkları eksi 10 derecenin altına indi. Yine bu üs bölgelerinden 6'sında kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı.

Gerek üs bölgeleri gerekse personelin kıyafetleri konusunda zorlu hava şartlarına ilişkin hazırlıklar çok önceden tamamlandı. Yapılan hazırlıklarla tüm bu zor hava ve arazi şartlarına karşı Mehmetçik, faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bulundukları bölgelerde düzenli olarak devriye ve pusu/dinleme faaliyetleri gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları operasyonlarını da artan bir tempoda sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri geçen ay içinde hem yurt içi hem sınır ötesinde 8'i büyük çaplı 35'i orta çaplı olmak üzere 43 operasyonu zorlu arazi ve hava koşullarında başarıyla gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı söz konusu operasyonlar sonucunda 226 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaşmıştı.