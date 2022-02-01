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ÜS BÖLGELERİNİN YOLLARI İÇİN 8 METRELİK KARDA TÜNELLER AÇILDI - Son Dakika

ÜS BÖLGELERİNİN YOLLARI İÇİN 8 METRELİK KARDA TÜNELLER AÇILDI

01.02.2022 13:53

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kardan kapanan ve kar kalınlığının yer yer 8 metreyi aştığı 5 askeri üs bölgesinin yolu, İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerince kardan tüneller ile 4 günde ulaşıma açıldı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kardan kapanan ve kar kalınlığının yer yer 8 metreyi aştığı 5 askeri üs bölgesinin yolu, İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerince kardan tüneller ile 4 günde ulaşıma açıldı.

Yüksekova'da etkili alan kar yağışının ardından ilçeye bağlı Evliya Tepe, İran sınırında bulunan Esendere beldesine bağlı 3 bin 200 rakımlı Süpürge ve aynı güzergahtaki Engin Mayın, Kotul Meydan ile Tuğtepe askeri üs bölgelerinin yolu kapandı. İlçeye bağlı 5 askeri üs bölge yolunun yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri de hemen harekete geçerek çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda ekipler, üs bölgelerindeki 20 kilometrelik alanda kar tünelleri açarak ilerleyebildi. Ekipler, fırtına nedeniyle yer yer 8 metreyi aşan karları temizleyerek, askeri üs bölgelerinin yolunu 4 gün süren çalışmayla yeniden ulaşıma açtı.

ÜS BÖLGELERİNİN YOLLARI İÇİN 8 METRELİK KARDA TÜNELLER AÇILDI
ÜS BÖLGELERİNİN YOLLARI İÇİN 8 METRELİK KARDA TÜNELLER AÇILDI
ÜS BÖLGELERİNİN YOLLARI İÇİN 8 METRELİK KARDA TÜNELLER AÇILDI
ÜS BÖLGELERİNİN YOLLARI İÇİN 8 METRELİK KARDA TÜNELLER AÇILDI
ÜS BÖLGELERİNİN YOLLARI İÇİN 8 METRELİK KARDA TÜNELLER AÇILDI
ÜS BÖLGELERİNİN YOLLARI İÇİN 8 METRELİK KARDA TÜNELLER AÇILDI
ÜS BÖLGELERİNİN YOLLARI İÇİN 8 METRELİK KARDA TÜNELLER AÇILDI
ÜS BÖLGELERİNİN YOLLARI İÇİN 8 METRELİK KARDA TÜNELLER AÇILDI
ÜS BÖLGELERİNİN YOLLARI İÇİN 8 METRELİK KARDA TÜNELLER AÇILDI
ÜS BÖLGELERİNİN YOLLARI İÇİN 8 METRELİK KARDA TÜNELLER AÇILDI
ÜS BÖLGELERİNİN YOLLARI İÇİN 8 METRELİK KARDA TÜNELLER AÇILDI

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Yüksekova, Mayın, İran, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÜS BÖLGELERİNİN YOLLARI İÇİN 8 METRELİK KARDA TÜNELLER AÇILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÜS BÖLGELERİNİN YOLLARI İÇİN 8 METRELİK KARDA TÜNELLER AÇILDI - Son Dakika
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