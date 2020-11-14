Üs bölgesindeki askerlere 'anne yemeği' - Son Dakika

Üs bölgesindeki askerlere 'anne yemeği'
14.11.2020 14:25
BATMAN Valisi Hulusi Şahin'in eşi Ebru Şahin, 'gönül elçisi' anneler ile birlikte hazırladıkları yemekleri, üs bölgelerinde görev yapan askerlere götürdü.
BATMAN Valisi Hulusi Şahin'in eşi Ebru Şahin, 'gönül elçisi' anneler ile birlikte hazırladıkları yemekleri, üs bölgelerinde görev yapan askerlere götürdü.
Batman Valisi Hulusi Şahin'in eşi Ebru Şahin ve İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç'ın eşi Emine Kıraç, 'gönül elçisi' anneler ile üs bölgelerindeki askerler için yemek yaptı. Şahin ve beraberindeki anneler, yemekleri Gercüş ilçesindeki Yemişli ve Vergili Jandarma Karakolları ile Karakaş üs bölgesine giderek, askerlere ikram etti.
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