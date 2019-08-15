Son Dakika Haberleri: Üs bölgesine saldıran teröristlere anında karşılık verildi
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Üs bölgesine saldıran teröristlere anında karşılık verildi

1 saat önce

Hakkari Dağlıca'daki üs bölgesine saldırı düzenleyen PKK'lı teröristlere anında karşılık verilerek 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

Üs bölgesine saldıran teröristlere anında karşılık verildi, System.String[]
Hakkari Dağlıca'daki üs bölgesine saldırı düzenleyen PKK'lı teröristlere anında karşılık verilerek 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Dağlıca bölgesindeki askeri üsse saldıran PKK'lı teröristlere anında karşılık verildiği, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Dağlıca, Hakkari, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:27 Kaynak: AA
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