Üs bölgesine saldıran teröristlere anında karşılık verildi
1 saat önce
Hakkari Dağlıca'daki üs bölgesine saldırı düzenleyen PKK'lı teröristlere anında karşılık verilerek 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.
Hakkari Dağlıca Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:27 Kaynak: AA
'daki üs bölgesine saldırı düzenleyen PKK
'lı teröristlere anında karşılık verilerek 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Dağlıca bölgesindeki askeri üsse saldıran PKK'lı teröristlere anında karşılık verildiği, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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