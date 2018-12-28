Üs bölgesine sızmaya çalışan 5 terörist etkisiz hale getirildi
42 dakika önce
TSK tarafından, Irak'ın kuzeyinde icra edilen operasyonlarda bir üs bölgesine sızmaya çalışan silahlı 5 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.
TSK
tarafından, Irak
'ın kuzeyinde icra edilen operasyonlarda bir üs bölgesine sızmaya çalışan silahlı 5 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:15
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