Son Dakika Haberleri: Üs bölgesine sızmaya çalışan 5 terörist etkisiz hale getirildi

Üs bölgesine sızmaya çalışan 5 terörist etkisiz hale getirildi

42 dakika önce

TSK tarafından, Irak'ın kuzeyinde icra edilen operasyonlarda bir üs bölgesine sızmaya çalışan silahlı 5 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

Üs bölgesine sızmaya çalışan 5 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
TSK tarafından, Irak'ın kuzeyinde icra edilen operasyonlarda bir üs bölgesine sızmaya çalışan silahlı 5 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:15 

TSK, Irak, Ekonomi
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