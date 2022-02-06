ÜS BÖLGESİNİN YOLU İÇİN 6 METRELİK KARDA TÜNELLER AÇILDI - Son Dakika

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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, 2 bin rakımlı Meydanbelek Askeri Üs Bölgesi'nin ulaşımının sağlandığı ve kar kalınlığının yer yer 6 metreyi bulduğu yol, tünellerle ulaşıma açıldı.

Kentte son günlerde etili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye 36 kilometre uzaklıkta bulunan Büyükçiftçlik beldesine bağlı Meydanbelek Yaylası'ndaki 2 bin rakımlı askeri üs bölgesinin yolu da ulaşıma kapandı. Kapalı yolun açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı. 1 haftadır süren çalışma sonucu ekipler, kar kalınlığının fırtınanın da etkisiyle yer yer 6 metreyi bulduğu 16 kilometrelik yolu kardan tünellerle yeniden ulaşıma açtı.