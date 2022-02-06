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ÜS BÖLGESİNİN YOLU İÇİN 6 METRELİK KARDA TÜNELLER AÇILDI - Son Dakika

ÜS BÖLGESİNİN YOLU İÇİN 6 METRELİK KARDA TÜNELLER AÇILDI

06.02.2022 11:26

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, 2 bin rakımlı Meydanbelek Askeri Üs Bölgesi'nin ulaşımının sağlandığı ve kar kalınlığının yer yer 6 metreyi bulduğu yol, tünellerle ulaşıma açıldı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, 2 bin rakımlı Meydanbelek Askeri Üs Bölgesi'nin ulaşımının sağlandığı ve kar kalınlığının yer yer 6 metreyi bulduğu yol, tünellerle ulaşıma açıldı.

Kentte son günlerde etili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye 36 kilometre uzaklıkta bulunan Büyükçiftçlik beldesine bağlı Meydanbelek Yaylası'ndaki 2 bin rakımlı askeri üs bölgesinin yolu da ulaşıma kapandı. Kapalı yolun açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı. 1 haftadır süren çalışma sonucu ekipler, kar kalınlığının fırtınanın da etkisiyle yer yer 6 metreyi bulduğu 16 kilometrelik yolu kardan tünellerle yeniden ulaşıma açtı.

ÜS BÖLGESİNİN YOLU İÇİN 6 METRELİK KARDA TÜNELLER AÇILDI
ÜS BÖLGESİNİN YOLU İÇİN 6 METRELİK KARDA TÜNELLER AÇILDI
ÜS BÖLGESİNİN YOLU İÇİN 6 METRELİK KARDA TÜNELLER AÇILDI
ÜS BÖLGESİNİN YOLU İÇİN 6 METRELİK KARDA TÜNELLER AÇILDI
ÜS BÖLGESİNİN YOLU İÇİN 6 METRELİK KARDA TÜNELLER AÇILDI
ÜS BÖLGESİNİN YOLU İÇİN 6 METRELİK KARDA TÜNELLER AÇILDI
ÜS BÖLGESİNİN YOLU İÇİN 6 METRELİK KARDA TÜNELLER AÇILDI

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Yüksekova, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÜS BÖLGESİNİN YOLU İÇİN 6 METRELİK KARDA TÜNELLER AÇILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÜS BÖLGESİNİN YOLU İÇİN 6 METRELİK KARDA TÜNELLER AÇILDI - Son Dakika
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