Adelaide ve Gabe Wilson birbirlerini ve ailelerini seven, huzurlu ve mutlu bir çifttir. Yorucu geçen bir yılın ardından çift 2 çocuklarını da alıp Kuzey Kaliforniya
'da sahil kenarında bulunan evlerine giderler. Tyler ailesi ile sahilde geçirdikleri bir günün ardından, geçmişte bir çeşit travma atlatmış olan Adelaide ailesinin başına bir şey gelebileceği konusunda paranoyaklaşmaya başlar. Gece çöktüğünde Wilson ailesinin, yolda el ele tutuşmuş dört kişiyi görmesinin ardından her şey daha paranoyak bir hal alacaktır. Evlerine yapılan saldırıyı savuşturamayan ailenin yaşayacağı en büyük dehşet ise evlerine giren bu 4 kişinin aslında kendilerinin birebir kopyaları olmasıdır. Birbirinin klonu gibi olan iki ailenin arasındaki en önemli fark ise içlerinden yalnızca birinin hayatta kalabileceğidir. Yönetmen:
Jordan PeeleSenaryo:
Jordan PeeleOyuncular:
Elisabeth Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Lupita Nyong'o, Winston Duke, Anna Diop, Kara Hayward, Tim Heidecker , Cali Sheldon, Shahadi Wright Joseph, Noelle Sheldon, Nathan Harrington, Evan Alex, Duke Nicholson, Madison Curry, David M Sandoval Jr., Lon Gowan, Alessandro Garcia, Ray Walker, Ashia Camille, Abraham ReyesFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
UsYapımcı Firma:
Monkeypaw ProductionsYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
15.03.2019Us Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.