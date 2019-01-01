Son Dakika Haberleri: US Filmi

US Filmi

1 saat önce

Us filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Us filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Adelaide ve Gabe Wilson birbirlerini ve ailelerini seven, huzurlu ve mutlu bir çifttir. Yorucu geçen bir yılın ardından çift 2 çocuklarını da alıp Kuzey Kaliforniya'da sahil kenarında bulunan evlerine giderler. Tyler ailesi ile sahilde geçirdikleri bir günün ardından, geçmişte bir çeşit travma atlatmış olan Adelaide ailesinin başına bir şey gelebileceği konusunda paranoyaklaşmaya başlar. Gece çöktüğünde Wilson ailesinin, yolda el ele tutuşmuş dört kişiyi görmesinin ardından her şey daha paranoyak bir hal alacaktır. Evlerine yapılan saldırıyı savuşturamayan ailenin yaşayacağı en büyük dehşet ise evlerine giren bu 4 kişinin aslında kendilerinin birebir kopyaları olmasıdır. Birbirinin klonu gibi olan iki ailenin arasındaki en önemli fark ise içlerinden yalnızca birinin hayatta kalabileceğidir.


Yönetmen: Jordan Peele
Senaryo: Jordan Peele
Oyuncular: Elisabeth Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Lupita Nyong'o, Winston Duke, Anna Diop, Kara Hayward, Tim Heidecker , Cali Sheldon, Shahadi Wright Joseph, Noelle Sheldon, Nathan Harrington, Evan Alex, Duke Nicholson, Madison Curry, David M Sandoval Jr., Lon Gowan, Alessandro Garcia, Ray Walker, Ashia Camille, Abraham Reyes
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Us
Yapımcı Firma: Monkeypaw Productions
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 15.03.2019

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:54 Kaynak: InterSinema.com

Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Sinema
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