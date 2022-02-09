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US Grup'tan Migros Avrupa Dağıtım Merkezi'ndeki "faaliyetlere" ilişkin açıklama - Son Dakika

US Grup'tan Migros Avrupa Dağıtım Merkezi'ndeki "faaliyetlere" ilişkin açıklama

09.02.2022 17:41
US Grup'tan Migros Avrupa Dağıtım Merkezi'ndeki "faaliyetlere" ilişkin açıklama

US Grup tarafından işletilen Migros Avrupa Dağıtım Merkezi'nde çalışanların maaş zammına ilişkin yetkisiz kişilerce yanlış bilgilendirme yapıldığı ve gelinen noktada kanunsuz eylemleri sürdüren bu kişilerle yol ayrımına gitmenin, gıda tedarikinin devamlılığı için artık zorunlu olduğu bildirildi.

US Grup tarafından işletilen Migros Avrupa Dağıtım Merkezi'nde çalışanların maaş zammına ilişkin yetkisiz kişilerce yanlış bilgilendirme yapıldığı ve gelinen noktada kanunsuz eylemleri sürdüren bu kişilerle yol ayrımına gitmenin, gıda tedarikinin devamlılığı için artık zorunlu olduğu bildirildi.

US Grup tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Us Grup olarak tarafımızdan işletilen Migros Avrupa Dağıtım Merkezimizde, bazı yetkisiz kişi ve organizasyonlar, yüzde 8 zam yapıldığı ve benzeri yanıltıcı beyanlar ile, çalışanlarımızı ve kamuoyunu bilinçli olarak yanlış yönlendirmektedirler." ifadesi kullanıldı.

Dağıtım merkezinde ocak ayı ücretlerinin pazartesi günü ödendiği, daha önceki açıklamalarda yer aldığı gibi, sadece yüzde 15'i asgari ücret seviyesinde olan brüt ücretlere yüzde 39, ayrıca primler dahil yüzde 54'lük bir artış yapıldığının tüm çalışanlarca da görüldüğü aktarılan açıklamada, "Bu artış toplum algısını istismar ederek yapılan beyanların zaten çok üzerindedir.

Şeffafça paylaşılan somut bilgilere ve yapılan ihtarlara rağmen, halen bir kısım kişiler, yaptıkları kanunsuz eylemleri sürdürmekte, çalışmak isteyenlerin de haklarını engellemektedirler. Kasıtlı olarak yalan beyanlarla toplum huzurunu bozan kaos yaratmaya yönelik bu eylemler asıl amacın maaş artışı ve hakları olmadığını ortaya koymaktadır." denildi.

Açıklamada, söz konusu dağıtım merkezinin ana görevinin toplumun temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri talebini kesintisiz sevkiyatla karşılamak olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Tüm şeffaf iletişimimize ve yapmış olduğumuz 2 yazılı ihtara rağmen kanunsuz eylemlerine devam eden bu kişiler Dağıtım Merkezi'nin operasyonlarının 5 gündür kesintiye uğramasına sebep olmuşlardır. Gelinen noktada kanunsuz eylemleri sürdüren bu kişilerle yol ayrımına gitmenin, gıda tedarikinin devamlılığı için artık zorunlu olduğunu kamuoyuna üzülerek bildiririz."

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MİGROS TİC. A.Ş., Asgari Ücret, Pazartesi, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel US Grup'tan Migros Avrupa Dağıtım Merkezi'ndeki 'faaliyetlere' ilişkin açıklama - Son Dakika


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