USA Today gazetesinden Biden'a destek - Son Dakika

USA Today gazetesinden Biden'a destek

20.10.2020 17:23
USA Today gazetesinden Biden'a destek, System.String[]

ABD'nin en çok satılan ulusal gazetelerinden USA Today, 38 yıllık yayın tarihinde ilk kez bir başkan adayına destek verdiğini açıklayarak okuyucularına "Joe Biden'ı seçin" çağrısında bulundu.

ABD'nin en çok satılan ulusal gazetelerinden USA Today, 38 yıllık yayın tarihinde ilk kez bir başkan adayına destek verdiğini açıklayarak okuyucularına "Joe Biden'ı seçin" çağrısında bulundu.

USA Today Yayın Kurulu tarafından yayımlanan makalede, gazetenin, kurulduğu 1982'den bu yana sürdürdüğü geleneği bozarak ilk defa bu yıl başkanlık seçimlerinde bir adayı açıkça desteklediği duyuruldu.

"Joe Biden'ı seçin. Donald Trump'ı reddedin" başlıklı makalede, "2016'da geleneğimizi bozarak Trump'a oy vermeme çağrısında bulunmuştuk. Şimdi, ilk defa bir başkan adayına desteğimizi açıklıyoruz, umarım bu son olur." ifadesi paylaşıldı.

Yayın Kurulunun, 2016'da Cumhuriyetçi parti adayı Donald Trump'a karşı tavır alındığı ancak o zamanki rakibi Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'u da açıkça onaylamadıkları hatırlatılarak bu yıl oy birliği ile Joe Biden'ı destekleme kararı aldığı vurgulandı.

Biden'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizini çok daha iyi yöneteceği belirtilen makalede, "Yayın Kurulunun, sadece Kovid-19 salgınına yaklaşımı değil, aynı zamanda sağlık hizmetlerinden, iklim değişikliği, göç ve ticaret gibi temel konularda Trump ile aynı fikirde olmadığı bir sır değil." değerlendirmesi yer aldı.

Makalede, "Bu normal bir seçim ve bunlar normal zamanlar değil. Bu yıl sandıkta sadece karakter, yetkinlik ve güvenilirlik değil, Trump'ın kaybederse barışçıl bir güç transferini garanti etmeyi reddetmesi göz önüne alındığında, Amerika demokrasisinin geleceği de oylanacak." değerlendirmesine yer verildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Joe Biden, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel USA Today gazetesinden Biden'a destek - Son Dakika

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