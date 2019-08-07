USA Today'ın merkez binası 'silahlı saldırgan ihbarı' sonrası tahliye edildi
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USA Today'ın merkez binası 'silahlı saldırgan ihbarı' sonrası tahliye edildiABD, (DHA)- ABD gazetesi USA Today'in Virginia'daki merkez binası, silahlı saldırgan ihbarı sebebiyle tahliye edildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:28 Kaynak: DHA
USA Today'ın merkez binası 'silahlı saldırgan ihbarı' sonrası tahliye edildi
ABD, (DHA
)- ABD gazetesi USA Today'in Virginia
'daki merkez binası, silahlı saldırgan ihbarı sebebiyle tahliye edildi.
ABD'nin Virginia eyaletindeki McLean bölgesinde bulunan USA Today gazetesinin merkez binası çalışanları, silahlı saldırgan ihbarı sonrası tahliye edildi. USA Today'de yer alan haberde, polisin, yerel saatle 11.50 sıralarında ihbar aldığını ve binadaki herkesi tahliye etmeye başladığı belirtildi. Çok sayıda itfaiye, polis ve özel timin olay yerine sevk edildiği, ancak henüz silahlı saldırgana dair bir ize rastlanmadığı belirtildi. Çevreyi ve binayı bir polis helikopterinin de izlediği belirtilirken; polisin binada incelemelerini sürdürdüğü belirtildi.
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