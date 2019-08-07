USA Today'ın merkez binası 'silahlı saldırgan ihbarı' sonrası tahliye edildi
1 saat önce
USA Today'ın merkez binası 'silahlı saldırgan ihbarı' sonrası tahliye edildi.
USA Today'ın merkez binası 'silahlı saldırgan ihbarı' sonrası tahliye edildi Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:28 Kaynak: DHA
Motosiklet sesini silah sesi sandılar… Times Meydanı'nda panik İSTANBUL-KOMŞUSUNUN BAŞINA SİLAH DAYAYIP 135 BİN LİRASINI GASP EDEN ŞÜPHELİLER KAMERADA Ekrem İmamoğlu, "Sana oy vermem" diyen teyzeyi ziyaret edince kahkaha tufanı koptu İBB'de mülteci masası kuruluyor