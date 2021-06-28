Uşağın yeni gözdesi: Dereboyu Çayı - Son Dakika

Uşağın yeni gözdesi: Dereboyu Çayı

İHA haberinden sonra Dereboyu Çayı gündem oldu

UŞAK - Bir çok tarihi yere sahip olan Uşak, gizli kalmış güzelliklerinden birisi olan Dereboyu Çayı ile birlikte yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekmeye başladı. Aile ve doğaseverlerin tercih ettiği çaya gelen vatandaşlar bir daha gelmek istiyor.

Uşak'ta kanyonuyla ünlü Ulubey ilçesine bağlı Dereboyu Çayı, sıcaktan ve kalabalıktan bunalan vatandaşlar için, açık havası, serinliği ve yeşil ağaçlarla kaplı doğası ile huzur bulmak isteyen vatandaşları bekliyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyet gösteren Dereboyu Çayında sakin ve açık ortam olması nedeniyle turistlerin de dikkatini çekti. Doğaseverlerin huzur bulduğu, yetişkinlerin çayda kurulan banklarda oturması ve çocuklarında parkta ve çayda bulunan salıncaklarla zaman geçiriyor.

Geçtiğimiz yıl İhlas Haber Ajansı tarafından gündeme getirilen Dereboyu Çay'nın Uşak'ta dünyaca ünlü Ulubey Kanyonları'nın yamacında olduğunu aktaran Mehmet Durukan, aynı zamanda ortamında korona virüse karşı güvenli bir yer olduğunu da berlirtti. Durukan, "Uşak ilkler şehridir Türkiye'de. İlkler şehrinin çok şirin, sessiz ve sakin bir ilçesidir Ulubey. Ulubey'de bulunan dünyanın en büyük ikinci kanyonu olan Ulubey Kanyonları'nın bir yamacındadır, turistlerimizin buraya da gelmesini isteriz. Doğayla iç içe, sosyal mesafe sıkıntımız olmayan bir yer, çalışanlarda da temizlikte, titizlikte hiçbir sıkıntı yok. Her gün dezenfekte edilen bir oturma alanları var. Güzel bir yer" şeklinde konuştu.

Ziyaretçilerden Emine Yörük'de çok güzel bir hava olduğunu, suyun, serinliğin, yeşilliğin ve kısaca her şeyin olduğunu belirtirken beklentileri karşılayan bir olup herkese de tavsiye edebileceğini aktardı. Bu tarz işletmelerin kendileri ve iş insanları için çok önemli olduğunu belirten Ziraat Mühendisi Mustafa Canaz ise kentin önde gelen turizm yerlerinden sonra burasının bulunmaz bir nimet olduğunu aktardı. Canaz, "Ailemizle, dostlarımızla rahatça oturup yemek yiyebileceğimiz, iş toplantıları yapabileceğimiz, doğum günü, parti, küçük organizasyon yapabilmek için çok müsait bir yer. Uşak iç turizmde Blaundus Antik Kenti, Ulubey Kanyonları, Clandras Köprüsü, Taşyaran Vadisi'nden sonra turistlerimiz için burası bulunmaz bir nimet" ifadelerini kullandı.

Tasarımının kendisine ait olduğunu belirten işletme sahibi Mehmet Şentürk, aile ve doğa severlerin daha çok tercih ettiğini belirtti. Çocukların oyun alanlarının olmasının aileler için rahatlatıcı bir durum olduğunu belirten Şentürk, son zamanlarda Ulubey Kanyonu'na gelen turistlerin Dereboyu Çay'ını da ziyaret ettiğini aktardı. Şentürk, "6-7 sene önce açtım ben burayı. Tasarımı, masaların düzeni olsun hepsini kendim düzenledim, kendi emeğimle yaptım. Zamanla, dilden dile duyulmaya başladı. Aile ve doğar severler daha çok tercih ediyor. Gelen misafirler de, müşteriler de gayet memnunlar. Çocuklar için oyun alanımız var, suyun içinde masalarımız var, değirmenlerimiz var. Çocukların canları sıkılmıyor, aileler de rahat ediyor. Turistlerimiz hafta sonları oluyor. Temmuz ve Ağustos aylarında sıcakların artmasıyla daha çok oluyor. Çaya serinlemek amaçlı geliyorlar" şeklinde konuştuş.