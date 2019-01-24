Son Dakika Haberleri: Usain Bolt'un Hikayesi Nat Geo People'da

Usain Bolt'un Hikayesi Nat Geo People'da

1 saat önce

Dünyanın en hızlı adamı Usain Bolt'un ilham verici kariyerinin hikayesi "Benim Adım Bolt", 26 Ocak Cumartesi günü saat 21.30'da Nat Geo People'da.

Usain Bolt'un Hikayesi Nat Geo People'da, System.String[]

Jamaikalı koşucu Usain Bolt, kırdığı sayısız rekor ve 2008, 2012 ve 2016 yıllarında kazandığı 9 altın madalyayla dünyanın en hızlı adamı unvanının sahibi.

Spordan başka hiçbir şey düşünmeden geçen çocukluğuyla gelecekteki başarılarına dair ipuçları veren Bolt, elde ettiği ilk dünya şampiyonluğuyla atletizm dünyasının ilgisini çekmeyi başarıyor. Belgeselde, Bolt'un insanlara ilham kaynağı olan . zorlu antrenman günlerinden görkemli başarılarına uzanan sıra dışı kariyer hikayesi Nat Geo People ekranlarına geliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:34 Kaynak: Bültenler

Usain Bolt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan'dan Binlerce Kişiye Müjde: Ödemeler Yarın Başlıyor Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Evcil Hayvanlarını Sokağa Terk Edenlere Yaptırım Uygulayacağız

Son Dakika! Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili BM Raportörü Türkiye'ye Geliyor Borsa İstanbul Dünyanın En Fazla Kazandıran Piyasası Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 11:27:04. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Usain Bolt'un Hikayesi Nat Geo People'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]