Usain Bolt'un Hikayesi Nat Geo People'da
1 saat önce
Dünyanın en hızlı adamı Usain Bolt'un ilham verici kariyerinin hikayesi "Benim Adım Bolt", 26 Ocak Cumartesi günü saat 21.30'da Nat Geo People'da.
Jamaikalı koşucu Usain Bolt, kırdığı sayısız rekor ve 2008, 2012 ve 2016 yıllarında kazandığı 9 altın madalyayla dünyanın en hızlı adamı unvanının sahibi.
Spordan başka hiçbir şey düşünmeden geçen çocukluğuyla gelecekteki başarılarına dair ipuçları veren Bolt, elde ettiği ilk dünya şampiyonluğuyla atletizm dünyasının ilgisini çekmeyi başarıyor. Belgeselde, Bolt'un insanlara ilham kaynağı olan . zorlu antrenman günlerinden görkemli başarılarına uzanan sıra dışı kariyer hikayesi Nat Geo People ekranlarına geliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:34 Kaynak: Bültenler
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