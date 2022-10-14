Son dakika haber | Uşak'taki kazada ölen gençler Manisa'da toprağa verildi - Son Dakika
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Son dakika haber | Uşak'taki kazada ölen gençler Manisa'da toprağa verildi

14.10.2022 19:16

Son dakika 3. sayfa haberine göre - Uşak'taki kazada ölen gençler Manisa'da toprağa verildi Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Ziraat Mühendisi Ayşe Aktürk Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Balıkesir Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği birinci sınıf öğrencisi Umut Yeğen ise Manisa'nın Sarıgöl...

- Uşak'taki kazada ölen gençler Manisa'da toprağa verildi

MANİSA - Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Ziraat Mühendisi Ayşe Aktürk Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Balıkesir Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği birinci sınıf öğrencisi Umut Yeğen ise Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde toprağa verildi.

Uşak Üniversitesi İş Güvenliği Bölümü 4. Sınıf öğrencisi olan Onur Yeğen, yönetimindeki otomobiliyle beraberinde kardeşi Balıkesir Üniversitesi öğrencisi Umut Yeğen, arkadaşı Ayşe Aktürk ve Aktürk'ün kardeşi Sedanur Aktürk ile dün gece Uşak'a giderlerken kaza yaptı. Kazada Ayşe Aktürk ve Umut Yeğen olay yerinde hayatlarını kaybederken Sedanur Aktürk ağır yaralandı.

Ayşe Aktürk'ün cenazesi önce Alaşehir ilçesindeki evlerine getirilerek helallik alındı. Daha sonra genç kız, annesi Suna, babası Oktay Aktürk ve yakınlarının gözyaşları arasında Caberfakılı Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına Alaşehir Belediye Başkan vekili Metin Yaşar, başkan yardımcısı Muammer İbişoğlu, belediye meclis üyesi Ali Zengin ve sevenleri katıldı.

Aynı kazada hayatını kaybeden Umut Yeğen'in cenazesi de Alaşehir Hacıbey Mahallesi'ndeki evlerine getirilerek helallik alındı. Anne Ümmühan, baba İsa Yeğen ve sevenlerinin gözyaşları arasında üniversite öğrencisi genç, Sarıgöl ilçesi Bereketli Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.

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Kaynak: İHA

Alaşehir, Manisa, Umut, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Uşak'taki kazada ölen gençler Manisa'da toprağa verildi - Son Dakika

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