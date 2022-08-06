Uşak 3. sayfa haberleri... Uşak'ta 41 aranan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Uşak 3. sayfa haberleri... Uşak'ta 41 aranan şüpheli tutuklandı

06.08.2022 17:44
Uşak 3. sayfa haberleri... Uşak'ta 41 aranan şüpheli tutuklandı

Uşak haberi: Uşak'ta Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda 52 aranan şahıs yakalanırken 41 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda 52 aranan şahıs yakalanırken 41 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapmış oldukları Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde geçtiğimiz bir hafta içerisinde 18 bin 264 şahıs sorguladı. Sorgulanan bu şahıslardan 52 şahsın aranması olduğu tespit edildi. Aranması bulunan şahıslara gerekli işlemler yapılırken 41 aranan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi - UŞAK

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
CHP'Lİ ÖZTRAK TÜRKİYE, CUMHURİYETİN İKİNCİ YÜZYILINDA BÜYÜK SIÇRAMA YAPABİLİR CHP'Lİ ÖZTRAK TÜRKİYE, CUMHURİYETİN İKİNCİ YÜZYILINDA BÜYÜK SIÇRAMA YAPABİLİR CHP Ekonomi Masası Heyeti, Uşak'ta iş insanlarıyla buluştu CHP Ekonomi Masası Heyeti, Uşak'ta iş insanlarıyla buluştu AK Parti'li Güneş: 'Önümüzdeki aylarda enflasyonun düştüğünü göreceğiz' AK Parti'li Güneş: 'Önümüzdeki aylarda enflasyonun düştüğünü göreceğiz'

Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uşak 3. sayfa haberleri... Uşak'ta 41 aranan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:12 Ekim ayında metrekareye ortalama 1 kilogram yağışın düştüğü bölgede kaymakam ve belediye başkanı öncülüğünde yağmur duasına çıkıldı
17:11 5 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Kasımpaşa'da Şenol Can dönemi sona erdi
17:00 Belçika'da devrim gibi karar: Bundan böyle çalışanlar haftada 5 gün yerine 4 gün mesai yapacak
16:56 2004'te yanlışlıkla geleceğe gönderildiğini iddia eden genç, kıyamet gününe ait bir fotoğraf gösterdi
16:28 Mehmet Ali Erbil, Kadıköy'de yalınayak halde görüntülendi
16:17 ABD'li oyuncu Chris Evans, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle el ele görüntülendi
16:14 Pençe Kilit bölgesinden yürek yakan haber: Teröristlerin açtığı ateş sonucu 1 askerimiz şehit oldu
16:09 Yardımcısı zor sakinleştirdi! Corinthias Teknik Direktörü Vitor Pereira, hakeme gösterdiği sert tepki sonucu kırmızı kart gördü
16:05 ABD'de arkadaşını öldürüp karnındaki bebeğin ölümüne sebep olan kadına idam cezası verildi
13:54 Sınıfta yapılan "tatlı" etkinliğinin sonu tatsız bitti! Fenalık geçiren öğrenciler, hastanelik oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2022 18:09:57. #1.11#
SON DAKİKA: Uşak 3. sayfa haberleri... Uşak'ta 41 aranan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement